Sieg in Frankfurt/Main

Michael Jung gewann in Frankfurt/Main auf seinem Pferd Chelsea.

16.12.2017 Der dreimalige Vielseitigkeits-Olympiasieger Michael Jung aus Horb hat beim internationalen Reitturnier in Frankfurt den Champions Cup der Springreiter gewonnen.

Auf seinem Pferd Chelsea benötigte der 35-Jährige für seinen fehlerfreien Ritt in der Siegerrunde am Samstagnachmittag 35,57 Sekunden. Zweiter wurde der Schwede Rolf-Göran Bengtsson mit Carlyle (0/37,04), gefolgt von Luca Maria Moneta aus Italien mit Ambra (0/39,22). Höhepunkt für die Springreiter bei dem Turnier ist der Große Preis am Sonntagnachmittag. (dpa)