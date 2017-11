Motorrad-WM Finale

Der Portugiese Miguel Oliveira (l) holt sich in der Klasse Moto2 den dritten Sieg in Serie.

Zum Abschluss der Saison holte Philipp Öttl beim Rennen in Valencia noch einen Punkt.

12.11.2017 Valencia. Philipp Öttl hat die Motorrad-WM-Saison 2017 der Moto3-Klasse mit einem 15. Platz beendet. Der KTM-Pilot holte damit beim Finale in Valencia noch einen WM-Punkt.

Letzter Sieger wurde der Spanier Jorge Martin, der sein Sieg-Debüt feierte. Der Honda-Pilot setzte sich vor seinem Landsmann und Markenkollegen Joan Mir durch. Der als Weltmeister schon lange feststehende Spanier fuhr vom 19. Rang auf Platz zwei nach vorn und stellte mit insgesamt 341 WM-Punkten einen Rekord auf. Dritter wurde mit KTM-Fahrer Marcos Ramirez ein weiterer Spanier.

Marc Marquez ist zum vierten Mal Weltmeister der Königsklasse MotoGP. Dem spanischen Honda-Fahrer reichte beim Finale in Valencia ein dritter Rang zum Titelgewinn. Sein einziger Rivale, Andrea Dovizioso aus Italien, schied nach einem Sturz fünf Runden vor dem Ende aus.

Zuvor hatte Marquez mit einer artistischen Einlage einen eigenen Abflug verhindert. Den Sieg in Valencia holte sich Honda-Pilot Daniel Pedrosa aus Spanien vor dem Franzosen Johann Zarco aus Frankreich auf Yamaha. Der Deutsche Jonas Folger konnte wegen einer Erkrankung die letzten vier WM-Rennen nicht bestreiten.

Der Portugiese Miguel Oliveira hat in der Moto2-Klasse einen Sieg-Hattrick gefeiert. Der KTM-Pilot gewann auch beim Finale in Valencia, nachdem er bereits die Rennen in Australien und Malaysia für sich entschieden hatte. Oliveira setzte sich vor dem als Weltmeister feststehenden Italiner Franco Morbidelli und seinem Teamkollegen Brad Binder aus Südafrika durch.

Marcel Schrötter holte zum Abschluss als 13. zwei WM-Zähler. Sandro Cortese stürzte im letzten Rennen für das Dynavolt IntactGP-Team und schied aus. Der Deutsch-Italiener wird in der nächsten Saison für das Kiefer-Team starten. (dpa)