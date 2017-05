Fußball-Mittelrheinliga

SIEGBURG. Der Siegburger SV 04 hat seine Anhänger mit einer starken Vorstellung überzeugt. Das Remis im Mittelrheinliga-Punktspiel gegen das Topteam des SV Bergisch Gladbach war ein 0:0 der besseren Sorte.

Von Harald Stross, 08.05.2017

Dank einer herausragenden Vorstellung, was das Zweikampfverhalten und die Laufbereitschaft angeht, verdiente sich Fußball-Mittelrheinligist Siegburger SV 04 das 0:0 im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten SV Bergisch Gladbach redlich.

Zunächst war nicht ersichtlich, welches der beiden Teams um den Aufstieg kämpft. Gemessen an den Tormöglichkeiten der ersten Halbzeit hätte man durchaus annehmen können, dass die Hausherren an die Tür zur Regionalliga anklopfen wollen. Während die Gladbacher in den ersten 45 Minuten außer einem verunglückten Kopfball nach einer Ecke dem Tor vor SSV-Keeper Alexander Heil nicht nahekamen, hatten auf der anderen Seite Christian Brückers, der zu wenig Druck hinter den Ball brachte (22.), und Lucas Inger, dem Gäste-Torwart Michael Cebulla den Erfolg mit einer Fußabwehr vereitelte (25.), die Siegburger Führung auf dem Fuß.

Mit zunehmender Spieldauer verlagerte sich das Geschehen aber mehr und mehr in die Hälfte der Mannschaft von Trainer Kinan Moukhmalji; Schlussmann Heil bekam nun Gelegenheit, sein Können unter Beweis zu stellen. So holte er einen Kopfball nach einer Ecke aus dem Winkel (50.) und blieb auch in der 1:1-Situation gegen einen frei vor ihm auftauchenden Stürmer Sieger (54.). Obwohl seine Vorderleute nun permanentem Druck ausgesetzt waren, ließen bei ihnen weder Konzentration noch Einsatzbereitschaft nach.

Das Drängen der Gladbacher eröffnete den 04ern aber auch Kontermöglichkeiten: Inger (66.) war nach einem Solo aber ebenso wenig erfolgreich wie Felix Heinz (81.). So musste der SSV bis zum Abpfiff zittern, bis der Punkt unter dach und Fach war.