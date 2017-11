BONN. Fast 13 Jahre lang trainierte Frank Pleimes die erste Mannschaft des SSV Merten. Nach der jüngsten Negativserie in der Fußball-Mittelrheinliga trennte sich der Verein jetzt von seinem Coach.

Von Thomas Heinen, 02.11.2017

Frank Pleimes ist nicht mehr Trainer des Fußball-Mittelrheinligisten SSV Merten. „Wir sind nicht gerade dafür bekannt, uns vorschnell von Trainern zu trennen“, sagte Hans-Theo Riegel. Der erste Vorsitzende des SSV hatte Pleimes am späten Montagabend über den Vorstandsentschluss informiert, künftig getrennte Wege gehen zu wollen. Mit Pleimes endet eine Ära in Merten. Der 47-Jährige trainierte die erste Mannschaft des SSV fast 13 Jahre, schaffte insgesamt vier Aufstiege von der Kreisliga bis in die Mittelrheinliga.

„Es ist uns sehr schwer gefallen, diesen Schritt zu gehen“, sagte Riegel. „Auch wir haben sicherlich Fehler gemacht. Aber wir sind nach reiflicher Überlegung auch zu dem Schluss gekommen, dass Frank Pleimes die Mannschaft nicht mehr so inspirieren kann, dass sich das Ruder entscheidend herumwerfen lässt. Für seine bis heute geleistete Arbeit gebührt Frank Pleimes große Anerkennung und Dank.“

Nach zehn Spielen steht der noch sieglose SSV mit lediglich vier Punkten am Tabellenende. Das Training übernimmt ab sofort Alexander Halfen, der gemeinsam mit Pleimes die erste Mannschaft betreut hatte. „Alex Halfen ist die schnellste Lösung mit dem geringsten Reibungsverlust“, betonte Riegel. Dabei sei Halfen, der den Tabellenletzten erstmals am Sonntag bei Borussia Freialdenhoven als Chefcoach betreut, keine Übergangslösung. „Er wird die Mannschaft mindestens bis zum Saisonende übernehmen“, erklärte der SSV-Vorsitzende.

Klassenerhalt hat höchste Priorität

Von dem Trainerwechsel erhoffen sich die Verantwortlichen beim SSV Merten neue und durchgreifende Impulse. Der Klassenerhalt, der höchste Priorität hat, soll mit aller Macht erreicht werden. Halfens Vertrag enthält laut Riegel zudem eine Option, die eine weitere Zusammenarbeit auch über das Saisonende hinaus ermöglicht. Frühestens im April wolle man sich zusammensetzen, um eine erste Zwischenbilanz zu ziehen. Das Amt des Co-Trainers übernimmt Guiseppe Granatello, der bisher für die U19 des SSV verantwortlich war.

Im Zuge der Entlassung von Frank Pleimes, der sich zunächst seiner Familie widmen will, trat auch der sportliche Leiter Ludwig Dederichs zurück. Dederichs steht damit ab sofort für das operative Geschäft nicht mehr zur Verfügung. Laut Riegel sei dem Pleimes-Vetrauten eine Mitarbeit in leitender Funktion im Vorstand des SSV angeboten worden. Der bisherige sportliche Leiter des SSV hat sich laut Riegel bis spätestens zur Mitgliederversammlung im Februar 2018 Bedenkzeit ausgebeten.