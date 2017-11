Fußball-Mittelrheinliga

Er kann es noch: Ex-Profi Rolf-Christel Guié-Mien (am Ball) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für Merten.

Bonn. Der Vorgebirgsclub verliert zwar mit 1:3 gegen Tabellenführer FC Hennef, aber Trainer Alex Halfen ist nicht unzufrieden. Iohara trifft doppelt für die Mannschaft von Sascha Glatzel.

Von Von Thomas Heinen, 13.11.2017

Punkte gab's keine. Aber Alex Halfen machte alles andere als einen niedergeschlagenen Eindruck. „Meine Jungs haben sich heute sehr, sehr teuer verkauft“, meinte der Trainer des Fußball-Mittelrheinligisten SSV Merten nach der 1:3 (0:1)-Niederlage gegen den Tabellenführer FC Hennef 05. „Alle haben gesehen, dass die Jungs es wollen und auch können“, meinte Halfen. „Gegenüber Freialdenhoven war das nochmals eine Steigerung.“

In der ersten Hälfte konzentrierte sich der Tabellenletzte auf die Defensivarbeit. Das grün-weiße Bollwerk hielt bis zur 28. Minute, als Dennis Eck nach einer Ecke mit einem abgefälschten Schuss von der Strafraumgrenze zum 1:0 erfolgreich war. Für Sascha Glatzel war das zu wenig. „Wir hätten die Partie schon in der ersten Hälfte entscheiden müssen“, meinte der Hennefer Coach. Aber entweder ein Abwehrbein, Mertens Schlussmann Yannik Bültena oder – im Falle von Matthias Roder – die Unterkante der Latte verhinderten eine klarere Hennefer Führung.

Während nach dem Wechsel die Gäste im dichten Mertener Schneegestöber offenbar ins Grübeln kamen und mehr und mehr den Durchblick verloren, nahmen Mertens Spieler das Herz in beide Hände. Der verdiente Lohn: der Ausgleich durch Ex-Profi Rolf-Christel Guié-Mien nach Vorarbeit von Trainersohn Toni Halfen (60.). Aber nur zwei Minuten später störte Sakae Iohara die Aufholjagd des Tabellenletzten mit dem Treffer zum 1:2 ganz gehörig. Die Gastgeber versuchten zwar alles, doch noch zum 2:2 zu kommen, hatten durch Takahiro Higa auch eine vielversprechende Gelegenheit, aber in der 69. Minute machte erneut Iohara die Hoffnungen der Hausherren auf zumindest einen Punkt mit dem entscheidenden 3:1 endgültig zunichte.

„Auch wenn wir in den 15 Minuten nach dem Seitenwechsel nicht im Bilde waren, geht der Sieg in Ordnung“, resümierte Glatzel, dessen Mannschaft die Tabellenführung ausbaute. Merten dagegen wartet am Tabellenende weiter auf den ersten Dreier.

SSV Merten: Bültena Schmitz (73. Schell), Krämer, Ebersbach, Schmidt, Higa (90. Julian), Esamangua (69. Hori), Guié-Mien, Halfen, Jacoby, Maier.

FC Hennef 05: Altmann, Ehrenstein, Genesi, Brand (83. Chin), Kilic, Eck, Iohara (90. Kunzika), Klug (81. Wagner), Viehweger, Roder, Jahn.