ALFTER. Der VfL Alfter hat eine deftige 0:3-Niederlage gegen den abstiegsgefährdeten FC Hennef kassiert. VfL-Trainer Jürgen Kohler fand nach dem uninspirierten Auftritt klare Worte.

20.03.2017

Mit einem auch in dieser Höhe hochverdienten 3:0 (2:0)-Erfolg beim Tabellenzweiten VfL Alfter machte der FC Hennef im Abstiegskampf der Fußball-Mittelrheinliga Boden gut. Die Zuschauer am Strangheidgesweg rieben sich verwundert die Augen. Es war nicht die favorisierte Heimelf, die der Partie ihren Stempel aufdrückte, sondern der abstiegsgefährdete Gast. VfL-Trainer Jürgen Kohler suchte nicht nach Entschuldigungen für den uninspirierten Auftritt seiner Elf: „Das war mit Abstand das schlechteste Spiel, seit ich in Alfter bin. Ohne Leidenschaft und Zweikämpfe kann man nicht gewinnen. Hennef hat diese Tugenden gezeigt und ist ein verdienter Sieger.“

Doch Kohler selbst nahm sich nicht aus der Verantwortung: „Ich nehme die Niederlage auf meine Kappe.“ Hintergrund: Mit Bayram Ilk und Cenk Durgun hatte er zwei Leistungsträger von Beginn an aufgestellt, die nach wochenlangen Verletzungen zwar wieder fit waren, allerdings bei Weitem nicht in Bestform. Da auch ihre Mannschaftskollegen unter Normalform agierten, hatte der titelambitionierte VfL letztlich keine wirkliche Chance gegen einen taktisch hervorragend eingestellten Gegner.

FCH-Coach Sascha Glatzel fiel nach zwei knappen Niederlagen und dem ersten Sieg seiner noch jungen Amtszeit ein Stein vom Herzen: „Meine Mannschaft hat sich von Woche zu Woche gesteigert und sich nun für ihre Arbeit belohnt.“ Ob es der ersehnte Befreiungsschlag für die Aufholjagd war? „Ich hoffe“, sagte Glatzel, dessen Elf den Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz auf sieben Zähler verringerte. Natürlich gehört für ein Husarenstück, wie es die Hennefer ablieferten, auch ein wenig Glück dazu. Zunächst erwischten die Gäste einen blitzsauberen Start, als André Klug einen Eckball von Johannes Jahn zur Führung einnetzte (3.). Im Gegenzug köpfte Bayram Ilk zum Ausgleich ein, doch Schiedsrichter Lex (Köln) hatte zum Leidwesen der Hausherren ein Foulspiel des Stürmers gesehen. „Wer weiß, wie die Begegnung anschließend gelaufen wäre“, haderte Kohler mit der strittigen Entscheidung.

Während VfL-Keeper Kevin Kraus, der als einziger Normalform zeigte, gegen Andy Habl das 0:2 vereitelte (6.), sah sich der Referee einer weiteren kniffligen Entscheidung ausgesetzt, als Marius Ehrenstein das Spielgerät im eigenen Strafraum mit der Hand spielte (27.). Er entschied zum Unmut des VfL-Anhangs auf weiterspielen. Während sich Alfter im Bestreben, Ordnung ins eigene Spiel zu bringen, selbst im Wege stand, spielten die Gäste schnörkellos weiter. Ein ruhender Ball, den Jahn in den VfL-Strafraum schlug, führte zum 0:2. Kevin Kolz' Abwehrversuch landete vor den Füßen von Habl, der VfL-Torsteher Kraus keine Abwehrchance ließ (34.).

Die guten Vorsätze der VfL-Spieler blieben nach dem Wechsel ergebnislos. Zwar zwang Cenk Durgun FCH-Keeper Niclas Altmann nach einer Stunde zum Eingreifen, doch ansonsten blieb der Tabellenzweite wirkungslos. Stattdessen verhinderte Kevin Kraus gegen René Dabers die frühe Entscheidung (70.). Fünf Minuten später sah Mory Konate nach wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte. In der 83. Minute machte Fabian Montabell mit dem 3:0 den Deckel drauf. (ga)