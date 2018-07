Testniederlage gegen FC Köln

20.07.2018 Bremen. Stürmer Lennart Thy steht kurz vor einem Wechsel vom Fußball-Bundesligisten Werder Bremen zum türkischen Erstligisten Büyüksehir Belediye Erzurumspor.

Der Angreifer absolvierte bereits einen Medizincheck, doch noch sind nicht alle Verträge unterschrieben, teilte Sportchef Frank Baumann mit. Nach übereinstimmenden Medienberichten zahlt der Aufsteiger aus der Türkei keine Ablöse an die Hanseaten. Thy wurde bereits in der vergangenen Saison an den niederländischen Erstligisten VVV Venlo ausgeliehen. Zuvor spielte der Stürmer mehrere Jahre für den FC St. Pauli. An der Weser besaß der 26-Jährige noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019.

Ein Testspiel gegen den 1. FC Köln haben die Hanseaten verloren. Die Bremer unterlagen im Rahmen des Trainingslagers im österreichischen Zell am Ziller dem Bundesliga-Absteiger mit 0:1 (0:0) und kassierten damit die erste Niederlage in der Vorbereitung auf die neue Saison. Simon Terodde erzielte in der 68. Minute den Siegtreffer für die Rheinländer.

Für die Kölner bedeutete der Sieg einen Prestige-Erfolg zwei Wochen vor dem Saisonauftakt beim VfL Bochum. Nationalspielers Jonas Hector, der nach der WM erst vor vier Tagen zur Mannschaft gestoßen war, gab sein Comeback. Er führte das Team als Kapitän aufs Feld. Wer die Spielführerbinde in der kommenden Saison trägt, ist noch nicht entschieden. (dpa)