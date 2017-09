LEVERKUSEN. Nach dem schlechtesten Saisonstart der Clubgeschichte nimmt Manager Jonas Boldt bei Bayer Leverkusen ab sofort auf der Bank Platz. Gegen den SC Freiburg setzen die Verantwortlichen auf Neuzugang Panos Retsos.

Von Gregor Derichs, 16.09.2017

Um den ansteigenden Erfolgsdruck bei Bayer 04 Leverkusen einzudämmen, bekommt Trainer Heiko Herrlich künftig bei Bundesligaspielen die Hilfe von Manager Jonas Boldt. Nach dem schlechtesten Saisonstart der Clubgeschichte und Platz 17 nach den ersten drei Spieltagen wird Boldt sich am Sonntag (Anstoß 15.30 Uhr) gegen den SC Freiburg an die Seite von Herrlich setzen. „Es war sein Vorschlag, ich habe gesagt, das ist wunderbar“, erklärte der Bayer-Trainer. Der erste Saisonsieg muss unbedingt her. Sonst wächst die Sorge noch weiter, dass erneut ein Krisenjahr bevorsteht.

Beim 1:3 in Mainz am vorigen Samstag bot das Team in der zweiten Halbzeit eine Leistung, die fatal an die schwachen Auftritte der vergangenen Saison erinnerte. Es haperte auch an der Einstellung in Mainz, neben anderen Schwachstellen wie mangelhaftem Verhalten bei Standardsituationen, häufigen Abstimmungsproblemen in der Abwehr und der chronischen Abschlussschwäche.

Herrlich drückte seine Verwunderung darüber aus, wie sich seine Spieler in den zweiten 45 Minuten gegen die Rheinhessen verhielten. „Wir sind aus der Halbzeit gekommen, als wäre das Spiel schon verloren“, klagte der 45-Jährige. Irgendwie hat sich der Wurm eingenistet im Kader. Der absolute Wille, im Hochleistungsgeschäft Bundesliga eine Voraussetzung für den Erfolg, fehlt manchmal.

Boldt als Druckmittel

Deswegen kommt Boldt nun als sein „Beisitzer“ auf die Bank. „Ich habe ja die Identitätsfrage schon angeschoben. Deswegen ist Jonas dabei“, so Herrlich. Man sei sich einig, „dass unsere Mannschaft ein brutales Potenzial besitzt, das sie aber nicht ausschöpft“, fügte der Coach hinzu. Ein Mann mehr, der die Leistung der Spieler beurteilen kann, sei gut. Und Herrlich deutete auch an, dass der 35 Jahre alte Boldt in einiger Hinsicht den Spielern wirksamer Beine machen kann. „Sein Name steht auf allen Verträgen“, sagte Herrlich. Damit besitzt der gebürtige Badener Boldt ein stärkeres Druckmittel als er selbst.

Die Hoffnungen, dass es besser wird, werden auch an einen 19-Jährigen geknüpft. Der griechische Innenverteidiger Panos Retsos könnte sein Debüt geben. Er wurde von Herrlich sehr gelobt, der 18-Millionen-Einkauf besitzt offensichtlich nicht nur gute spielerische Qualitäten, sondern überzeugt auch von der Einstellung her. Denn das Problem, dass sich nicht alle Spieler immer konsequent in den Dienst der Mannschaft stellen, hatten auch Herrlichs Vorgänger Roger Schmidt und Tayfun Korkut schon kennengelernt.

Retsos hat aber enormen Fleiß im Training gezeigt. Und jeder, der engagiert vorweg marschiert, wird gebraucht. Kyriakos „Papa“ Papadopoulos, in Hamburg als Mentalitätsmonster gefeiert, ist weg, ebenso Kevin Kampl, auch ein Vorbild als Kämpfer, und Ömer Toprak, der sich schmerzfrei in jeden Ball warf, fehlt als Vorbild für junge Spieler wie Wendell, Benjamin Henrichs, Kai Havertz und Leon Bailey.

Volland läuft Potenzial hinterher

Kapitän Lars Bender, ein wichtiger Antreiber, könnte gegen Freiburg in die Startelf zurückkehren und den Mitspielern Impulse geben, von denen einige ihre Schwierigkeiten mit sich selbst haben. Kevin Volland läuft seinem Potenzial hinterher; für ihn überwies Bayer vor 15 Monaten 20 Millionen Euro nach Hoffenheim. Auch Julian Brandt hat schon bessere Phasen erlebt. Jonathan Tah, der sehr lange verletzt fehlte, mangelt es plötzlich hinten öfter an Sicherheit.

Bei Admir Mehmedi blitzt manchmal das Phlegma auf, wie in Mainz, als er vor einem Gegentor durchs Mittelfeld joggte. Etliche Bayer-Profis schöpfen ihre Möglichkeiten aktuell nicht aus. Herrlich arbeitet permanent daran, das fragile Gebilde stabil zu bekommen. Gegen Freiburg soll Boldt zur Stütze werden.