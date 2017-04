Verletzung am Knie

David Alaba wurde gegen Mainz in der 17. Minute ausgewechselt.

22.04.2017 München. Der FC Bayern muss vor dem Halbfinale im DFB-Pokal um den Einsatz von David Alaba bangen. Der Außenverteidiger wurde beim 2:2 der Münchner gegen den FSV Mainz 05 wegen einer Kapselzerrung im linken Knie nach 17 Minuten ausgewechselt.

"Es ist kein so großes Problem", sagte Trainer Carlo Ancelotti. Noch ist allerdings offen, ob Alaba am Mittwoch gegen die Borussia auflaufen kann. "Wir schauen jetzt von Tag zu Tag, ob er am Mittwoch spielen kann", sagte Ancelotti.

Bei der Liga-Partie gegen Mainz hatten die Münchner außer auf Nationaltorhüter Manuel Neuer auch auf die Innenverteidiger Jérôme Boateng und Javi Martínez verzichten müssen. Ancelotti plant aber mit den beiden Defensivspielern für das Duell gegen Dortmund. (dpa)