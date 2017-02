1. FC Köln

KÖLN. Rund dreieinhalb Monate nach einer Operation am rechten Knie hat Timo Horn am Dienstag wieder ein Torwarttraining absolvieren können.

Von Joachim Schmidt, 21.02.2017

Nach dem Ende seiner Reha-Zeit hatte der 23-Jährige in den letzten Wochen vor allem ein Lauftraining und Kraftübungen absolviert, um die Muskulatur wieder aufzubauen.

Wenn alles ohne Komplikationen verläuft, könnte Timo Horn möglicherweise noch Mitte März im Heimspiel gegen Berlin oder nach der Länderspielpause am 1. April im Auswärtsspiel beim Hamburger SV ins Kölner Tor zurückkehren.

Weitere Fortschritte auf dem Weg zurück aufs Spielfeld macht auch Matthias Lehmann. Der Mittelfeldspieler kann inzwischen regelmäßig am Mannschaftstraining teilnehmen. Ein Einsatz am Samstag in Leipzig sei allerdings definitiv noch zu früh, sagte Trainer Peter Stöger.