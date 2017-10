Minsk. Am Donnerstagabend tritt der 1. FC Köln im dritten Gruppenspiel der Europa League gegen Bate Borrisow an. Peter Stöger möchte allerdings einige Stammspieler für das Duell gegen Werder Bremen schonen.

Von Joachim Schmidt, 18.10.2017

Gleich mehrere personelle Änderungen kündigte Peter Stöger hinsichtlich seiner Startelf an, die am Donnerstagabend (19 Uhr/live bei Sky) im dritten Gruppenspiel der Europa League beim weißrussischen Meister Bate Borrisow antritt. Hintergedanke ist der, einige Stammkräfte hinsichtlich des Kellerduells des 1. FC Köln am Sonntag gegen Werder Bremen zu schonen.

Allerdings wehrte sich der FC-Trainer gegen die Mutmaßung , den Europapokal-Wettbewerb nicht so ernst zu nehmen wie die Bundesliga. „Wir gehen jedes Spiel gleich wichtig an. Allerdings ist unser Kader so strukturiert, dass viele Spieler die Berechtigung besitzen, in der Startformation zu spielen. Deshalb überlegen wir, den einen oder anderen Spieler zu bringen, der noch nicht so viele Einsätze hatte. Andererseits hat eine ganze Reihe von Spielern viel gespielt, so dass ihnen eine Pause gut tun könnte“, sagte Peter Stöger.

Die Werksmannschaft der Traktorenfabrik Bate hält der FC-Trainer vor allem in der Offensive für sehr gefährlich. Bei solchen Mannschaften sei es häufig so, dass die Abwehraufgaben nicht die Lieblingsarbeit der Spieler sei. Deshalb sehe er dort die größte Chance, zu punkten.