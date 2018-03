Hoffnung im Abstiegskampf

Köln. Der 1. FC Köln hat den letzten Platz in der Bundesligatabelle an den Hamburger SV abgegeben. Am Sonntag gab es einen 2:0-Sieg im rheinischen Derby gegen Bayer Leverkusen.

Von Joachim Schmidt, 18.03.2018

Nach 25 Spieltagen auf dem letzten Tabellenplatz hat der 1. FC Köln die rote Laterne des Schlusslichts endlich abgegeben, an den HSV weitergereicht. Ausgerechnet im Nachbarschaftsduell gegen die favorisierten Leverkusener gelang nach zwei Niederlagen der zweite Heimsieg der Rückrunde. Schützen zum 2:0-Erfolg waren Yuya Osako (9.) und Simon Zoller (69.). Bei den Gästen sah Lucas Alario wegen einer Tätlichkeit gegen Dominic Maroh die Rote Karte.

Bei beiden Mannschaften hatte es vor dem Anpfiff kurzfristig Ausfälle gegeben. Den Gastgebern fehlte Mittelstürmer Simon Terodde, der unter Muskelproblemen litt. Die Werkself musste neben Lars Bender (Hüftprobleme) ebenfalls auf ihren Mittelstürmer verzichten. Kevin Volland aber war nicht verletzt oder erkrankt, sondern sah Vaterfreuden entgegen.

Keine Freude hatte sein Vertreter in der Leverkusener Sturmspitze. Denn für Lucas Alario war nach einer guten halben Stunde die Partie unrühmlich beendet. Nach einem Schlag mit dem linken Ellbogen an den Hals von Dominic Maroh sah er Rot.

Zu diesem Zeitpunkt liefen die Gäste bereits einem 0:1-Rückstand hinterher. Denn in der neunten Minute hatte Yuya Osako die Kölner in Führung geschossen. Zuvor hatte sich Leonardo Bittencourt auf der linken Seite sehr schön durchgesetzt und nach innen geflankt, wo sich der Japaner gegen Wendell Bender durchsetzte. Bernd Leno hatte zudem Pech, dass ihm der Ball unter dem Körper durch rutschte.

Auch in der Folgezeit der ersten Spielhälfte war es immer wieder der kleine Leonardo Bittencourt, der sich am linken Flügel durchspielte und mit Flanken seine Mitspieler suchte. Pech hatte er zudem, dass er in der 13. Minute den Ball nicht hoch in das Tor lupfte, sondern auf das Tornetz spitzelte.

Die Leverkusen enttäuschten im ersten Spielabschnitt auf ganzer Linie, besaßen kaum gefährliche Offensivaktionen und zeigten im Defensivspiel auf ihrer rechten Seite große Probleme. Der an Stelle von Lars Bender als Rechtsverteidiger aufgebotene Tin Jedvaj war gegen Leonardo Bittencourt völlig überfordert, und auch der große, wuchtige Jonathan Tah bekam den kleinen Angreifer nur schwerlich in den Griff.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit nahm Bayer-Trainer Heiko Herrlich zwei Umstellungen vor: Für Julian Baumgartlinger, einen der beiden Sechser, brachte er mit Joel Pohjanpalo einen neuen Mittelstürmer, und für den überforderten Tin Jedvaj wechselte er Benjamin Henrichs ein. Doch allein dadurch war das veränderte weil dynamischere Angriffsspiel nicht zu erklären. Heiko Herrlich hatte ganz offenbar die Problempunkte richtig angesprochen und die richtigen Anweisungen zur Verbesserung gegeben.

Bereits zwei Minuten nach Wiederbeginn tauchte Julian Brandt so frei wie zuvor kein Leverkusener vor Timo Horn auf, doch der FC-Schlussmann begrub den Ball unter sich.

Die intensiv aber nicht unfair geführte Partie forderte nach einer knappen Stunde ein erstes Opfer. Kölns Marco Höger verletzte sich bei einem Zweikampf mit Benjamin Henrichs. Während der Leverkusener das Spiel fortsetzen konnte, humpelte der FC-Profi in die Kabine.

Je länger die Partie dauerte, umso mehr verlegten sich die Hausherren auf das Konterspiel. Dabei fehlte allerdings die letzte Konsequenz, die Präzision im entscheidenden Pass oder Torschuss.

So war es ein katastrophaler Fehler der Gäste, der das 2:0 (69.) der Gastgeber begünstigte. Nach einem Abschlag von Timo Horn beförderte Jonathan Tah den Ball zu Charles Aranguiz. Der aber lenkte Richtung eigenes Tor, wo nur Simon Zoller stand! Mit einem Lupfer überspielte er den herausgeeilten Bernd Leno und lief dann mit triumphaler Geste gemeinsam mit dem Ball ins leere Tor.

Köln: T.Horn; Meré, Maroh, Heintz; Risse, Hector; Höger (59. Özcan), Koziello; Osko, Bittencourt (71. Clemens); Zoller (79. Pizarro). – Leverkusen: Leno; Jedvaj (46. Henrichs), Tah, S.Bender, Wendell; Baumgartlinger (Pohjanpalo), Aranguiz; Brandt, Bailey (74. Bellarabi); Havertz, Alario. – SR: Osmers (Hannover). – Tore: 1:0 Osako (9.), 2:0 Zoller (69.). – Zuschauer: 50.000. – Rote Karte: Alario (31., Tätlichkeit). – Gelbe Karten: Höger, Heintz, Bittencourt.