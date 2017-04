Baustellen in Wachtberg

Wachtberg. Wegen der Sperrung des Berkumer Wegs gibt es mehr Verkehr in den Seitenstraßen. Die gute Nachricht: Die Arbeiten an drei Punkten sind fast fertig.

Von Matthias Kirch, 22.04.2017

Der Bau der neuen Umgehungsstraße K 14 n ist das derzeitige Mammutprojekt in Wachtberg. Während dort ein Großteil der Arbeiten noch ansteht, sind drei weitere Baustellen vor dem Abschluss: Der Endausbau an der Ahrweiler Straße in Berkum, Kanalbau und Oberflächenentwässerung in der Straße „Am Zingsheimer Hof“ in Fritzdorf und die Kanalerneuerung an der Villiper Hauptstraße.

Bau der Umgehungsstraße in Gimmersdorf: Seit dem Spatenstich im September vergangenen Jahres macht sich besonders die Sperrung des Berkumer Wegs im Ort bemerkbar. „Die Autofahrer suchen sich eben den kürzesten Weg, deshalb werden die Nebenstraßen derzeit verstärkt genutzt“, sagt Christoph Fiévet (CDU), Vorsitzender der Gimmersdorfer Ortsvertretung. Insgesamt habe sich das Verkehrsaufkommen im Ort durch die Bauarbeiten noch verschärft. „Aber da sich die Situation mit der Umgehungsstraße ja bald verbessert, ertragen die Gimmersdorfer das mit einer Engelsgeduld“, meint Fiévet.

Kanalerneuerung in Villip: Die Arbeiten an der Villiper Hauptstraße sind laut Gemeinde zum großen Teil fertig. Derzeit sei die Straße nur noch auf einem kurzen Stück auf Höhe des Parkplatzes einspurig befahrbar. Der dortige Verkehr wird mit einer Baustellenampel geregelt. „Die Situation ist natürlich lästig, da die Durchfahrt erschwert ist“, sagt Villips stellvertretender Ortsvertretungsvorsitzender Ulf Hausmanns (CDU). Allerdings sei die Verkehrsbelastung zu Zeiten der Vollsperrung gravierender gewesen.

Straßenendausbau in Berkum: Nachdem schon die Bachverrohrung in der Ahrweiler Straße beendet wurde, sind der Gemeinde zufolge Ende April auch die Straßenbauarbeiten fertiggestellt. „Da die Straße fast nur von Anliegern genutzt wird, haben sich die Folgen für den Verkehr in Berkum in Grenzen gehalten“, sagt Joachim Mittweg (UWG), Vorsitzender der Berkumer Ortsvertretung.

Arbeiten in Fritzdorf: Wie in Villip und Berkum sind auch die Baumaßnahmen am Kanal und an der Oberflächenentwässerung „Am Zingsheimer Hof“ in Fritzdorf kurz vor dem Abschluss. Da die Straße für den Durchgangsverkehr unbedeutend ist, waren zum großen Teil nur Anlieger von der Baustelle betroffen. „Ein bisschen problematisch war es nur, wenn Lastwagen zu den beiden dortigen Obstbauern mussten“, berichtet Joachim Heinrich (CDU), Vorsitzender der Fritzdorfer Ortsvertretung.