Gemeindefeuerwehrtag Wachtberg

FRITZDORF. Der Wachtberger Gemeindefeuerwehrtag ging in diesem Jahr an der alten Windmühle in Fritzdorf über die Bühne. Neben dem Leistungsnachweis der Jugendfeuerwehren ehrte und beförderte Vize-Kreisbrandmeister Markus Zettelmeyer zahlreiche Wehrleute.

Von Alfred Schmelzeisen, 04.07.2018

Rund 340 Ehrenamtler engagieren sich in den Löscheinheiten der Freiwilligen Feuerwehr Wachtberg. Zahlreiche Vertreter der Jugendfeuerwehr Wachtberg, der Aktiven und der Alters- und Ehrenabteilung gehörten am Sonntag zu den Besuchern des Gemeindefeuerwehrtages in Wachtberg. Diesmal fand das große Treffen der Feuerwehrleute am alten Windmühlengebäude in Fritzdorf statt. Die Feuerwehr-Löschgruppe Fritzdorf feiert in diesem Jahr ihr 110-jähriges Bestehen und richtete den Gemeindefeuerwehrtag aus.

Mit einem gemeinsamen Besuch des Gottesdienstes und einem Festzug samt Kranzniederlegung starteten die Feuerwehrleute aller Wachtberger Löschgruppen in den Festtag. Im Anschluss bedankte sich Bürgermeisterin Renate Offergeld bei den vielen ehrenamtlich tätigen Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr für ihre Einsatzbereitschaft und die Erfüllung der Feuerwehraufgaben im Gemeindegebiet.

Markus Zettelmeyer, stellvertretender Kreisbrandmeister und Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Wachtberg, nutzte die Gelegenheit, zahlreiche Ehrungen und Beförderungen vorzunehmen. 18 Jahre lang war Norbert Hopp (Mitglied der Löschgruppe Niederbachem) als Gemeindefeuerwehr-Jugendwart tätig und übergab sein Amt nun offiziell in jüngere Hände. Als sein Nachfolger wurde der bisherige Vize-Jugendfeuerwehrwart Christian Münzer (Mitglied der Löschgruppe Villip) vorgestellt. Neuer Vize-Jugendfeuerwehrwart ist jetzt Florian Ralf.

Zum Oberfeuerwehrmann wurde Kilian Theis befördert und zu Hauptfeuerwehrmännern Gerd Mombauer und Oliver Linden. Für 35-jährige Zugehörigkeit zur Freiwilligen Feuerwehr erhielt Herbert Schäfer (Löschgruppe Fritzdorf) die Feuerwehr-Ehrennadel in Gold. Für 60-jährige Feuerwehr-Mitgliedschaft wurde Erich Sonntag (Löschgruppe Fritzdorf) ausgezeichnet. Die Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbandes in Silber für besondere Verdienste erhielten die Fritzdorfer Gerd Mombauer, Herbert Schäfer und Jürgen Anders. Die Glückwünsche für die Löschgruppe Fritzdorf zum 110-jährigen Bestehen nahm Löschgruppenführer Andreas Bell entgegen.

Den Leistungsnachweis der Wachtberger Jugendfeuerwehr-Gruppen aus Berkum, Fritzdorf, Niederbachem, Pech und Villip gewann diesmal ganz knapp die Jugendfeuerwehr-Gruppe aus Villip vor der Jugendfeuerwehrgruppe Niederbachem 1, wobei die Niederbachemer Jugendfeuerwehrleute schneller agierten, aber nicht so fehlerfrei die Prüfungen bestanden, wie die Villiper Jugendfeuerwehr.