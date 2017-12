Folkmusik aus Dünstekoven

Swisttal. Die Dünstekovener Band „Duo Garage and Friends“ hat ein Video auf Youtube veröffentlicht. Neben der Musik gibt es in dem Video auch Landschaftsaufnahmen zu sehen.

Steile Felsküsten und grüne Weiden: Die Natur lieben viele Menschen an Irland. Und den Folk. Dieser Musik hat sich auch die Dünstekovener Band „Duo Garage and Friends“ verschrieben. Ein Video mit sechs angespielten Songs und dazwischen platzierten Landschaftsaufnahmen ist jetzt auf Youtube unter „HD Duo Garage ans Friends“ zu sehen. Andreas König hat es produziert. Er war 35 Jahre Kameramann beim WDR und wohnt in Dünstekoven.

Als Sänger Jörg Kaster ihn beim Stammtisch im Dorfsaal fragte, ob er einen Film für die Band produzieren könne, war er direkt Feuer und Flamme. Die Musiker luden zu einem Konzert in die alte Fachwerk-Scheune von Angela Garus in Heimerzheim. Mittendrin Andreas König mit seiner Handkamera. Er nahm insgesamt gut ein Dutzend Songs auf. Aus ihnen wurden etwa „Tell me, Ma“, „Ye Jackobite“, „Billy Mulligan“ und „Fields of Athenrey“ ausgewählt. Sie sind allerdings nicht in voller Länge zu sehen und zu hören. König hat sie zu einem sechsminütigen Clip zusammenkomponiert. Für die Hilfe bei der Aufbautechnik danken die Musiker Ingo Jaunich und Thomas Pax.

Der Name der Band geht auf die beiden Gründer, Sänger Jörg Kaster und Gitarrist Wilfried Straube, zurück, die in ihren Garagen zuweilen ein paar Folksongs für ihre Freunde zum Besten gaben. Mittlerweile ist die Band um Annette Kirschbaum (Gesang), Gabi Dohmann (Akkordeon), Günter Mahlberg (Drums) und Hans Bölkow (Gitarre) gewachsen und hat sich in zwei Jahren ein breites Repertoire erspielt. Nach erfolgreichen „Heimspielen“ geht es im Mai 2018 auf Ostfriesland-Tournee. Dort, wo Sänger Kaster gerne Urlaub macht, stehen drei Konzerte an.