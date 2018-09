Ursache unklar

Swisttal. Am späten Donnerstagnachmittag gab es in Swisttal einen Stromausfall. Mehrere Ortschaften waren betroffen. Der Betreiber Westnetz ermittelt die Ursache.

Von Hans-Peter Fuß, 06.09.2018

Zu einem größeren Stromausfall ist es am Donnerstag in Swisttal gekommen. Gegen 17 Uhr fiel in Teilen von Buschhoven, Dünstekoven, Heimerzheim, Ollheim und Miel der Strom aus. Auch die Ampelanlage an den Vier Bänken fiel aus.

Über die Ursache konnte ein Sprecher von Westnetz am Abend noch nichts sagen. Ebenso nicht über die Anzahl der betroffenen Haushalte. Mitarbeiter von Westnetzt seien vor Ort, um den Schaden zu beheben.