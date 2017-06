Rosa Mystica im Mittelpunkt

Swisttal-Buschhoven. Anlässlich des 827. Maria-Rosenfestes zelebrierte der Organist und Dozent Roland Dopfer eine musikalische Andacht in der Wallfahrtskirche in Buschhoven. Das Konzert war Teil des großen Festes, das die Kirchengemeinde alljährlich im Juni zu Ehren der Rosa Mystica feiert.

Von Hendrikje Krancke, 20.06.2017

Das Wetter hätte nicht schöner sein können: Es war ein herrlicher Sommertag, an dem die Wimpel und Fähnchen in den blau-weißen Farben zu Ehren Marias den Weg der Pilger in Buschhoven säumten. Die Bürger hatten die Häuserfassaden an der gut zu bewältigenden Wegstrecke durch den Ort aufwendig mit jungen Birken und Rosen in den unterschiedlichsten Farben dekoriert.

Alljährlich im Juni ist die Marienverehrung bei Buschhovenern und Gläubigen aus der weiteren Region am Sonntag vor dem Fest des heiligen Johannes des Täufers (24. Juni) ein fester Termin. Das Marienbild, das heute in Buschhoven verehrt wird, hatte zuvor seinen Platz über Jahrhunderte hinweg im Kloster Schillingscapellen. Am 22. Juni 1806 war das Gnadenbild durch die Pfarrer von Buschhoven und Miel feierlich in den Wallfahrtsort in der heutigen Gemeinde Swisttal überführt worden. Zu diesem Gedenken werden auch in der folgenden Woche täglich Messen und Marienandachten mit Rosen- und Devotionaliensegnungen gehalten.

Nach der festlichen Prozession mit einer Kopie des Gnadenbildes zelebrierte die Kirchengemeinde eine Marienandacht, die vom Vokal-Ensemble Swisttal begleitet wurde. Mit der anschließenden musikalischen Andacht bescherte Roland Dopfer allen Besuchern in der Pfarrkirche St. Katharina eine Stunde der Besinnung. Der gebürtige Allgäuer studierte katholische Kirchenmusik in Düsseldorf und ist seit 2013 Dozent, seit 2015 Gastprofessor für Alte Musik und Orgel in Bremen.

Orgelkonzert mit Werken verschiedener Epochen

In Buschhoven gab er ein Orgelkonzert mit Werken verschiedener Epochen. Die gute Auswahl und stimmungsvolle Zusammensetzung der Stücke, die Dopfer in der Wallfahrtskirche darbot, ließen den Zuhörer in ein Wechselspiel von kraftvoller und einfühlsamer Interpretation der Werke von Barock bis Romantik tauchen. Lebendig präsentierte er unterschiedliche Werke von Louis Marchand, Johann Jakob Froberger und César Frank, sowie von Bernardo Pasquini und Louis Vierne. Auch mit der stimmungsvollen Choralbearbeitung der Marienlieder beeindruckte der Organist der Bremer Innenstadtkirche „Unser Lieben Frauen“ das jugendliche ebenso wie das ältere Publikum.

Der zehnjährige Paul aus Heimerzheim war nicht nur Teilnehmer der vorangegangenen Wallfahrt, sondern verfolgte nun aufmerksam die Klänge der Klais-Orgel. Als begeisterter Klavierspieler plant er, Orgelunterricht zu nehmen, und suchte im Anschluss an die Andacht das Gespräch mit Dopfer, der bereitwillig Auskunft über die Erfahrungen mit dem Kircheninstrument gab. Bereichskirchenmeisterin Nicole Prinz freute sich, dass Dopfer es trotz seiner anschließenden beruflichen Verpflichtungen in Norddeutschland möglich gemacht hatte, das Konzert in Buschhoven zu geben.

Nach einer Familienwallfahrt von Morenhoven nach Buchhoven am kommenden Freitag und einem abschließenden Kinderwortgottesdienst endet das Maria-Rosenfest am kommenden Sonntag mit einer Marienandacht und Predigt am Nachmittag.