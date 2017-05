Neue Kita für Odendorf

Swisttal-Odendorf. So schnell gebaut wie ein Lego-Haus: Gerade einmal 14 Tage nachdem mit dem Bau der neuen Kita am Bendenweg in Odendorf begonnen wurde, konnte schon Richtfest gefeiert werden.

Von Hendrikje Krancke, 10.05.2017

Es sind gerade einmal 14 Tage vergangen, seit mit dem Bau für den neuen Kindergarten im Neubaugebiet Am Bendenweg in Odendorf begonnen wurde. Dank der modernen Modulbauweise kann das zweigeschossige Gebäude schon im September von den Jüngsten der Gemeinde genutzt werden.

Den Trubel der Kinder und das Rattern der Bobby-Car-Räder kann man sich schon heute vorstellen: Im Herzen des Neubaugebiets findet sich zwischen Einfamilienhäusern und Spielplatz das 1300 Quadratmeter große Gesamtgrundstück des neuen Kindergartens.

Der sehr straffe Zeitplan für die Errichtung des großzügig geschnittenen Gebäudes konnte durch die module Bauweise eingehalten werden. Zu 90 Prozent seien die Bauteile vorgefertigt, dann setze man vor Ort alles zusammen, erläutert Angelina Sitter als Projektleiterin den Baufortschritt.

Die dreigruppige Einrichtung bietet viel Platz für rund 50 Kinder ab einem Alter von fünf Monaten, ist dank eines Aufzugs barrierefrei und ermöglicht auf diese Weise eine inklusive Betreuung. „Die Vielfalt an Kindergartenbetreibern in unserer Gemeinde hat sich erweitert“, freute sich Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner, dass neben kirchlichen Trägern und Elterninitiativen nun auch die bundesweit arbeitenden Kinderzentren Kunterbunt als Träger in Swisttal vertreten sind. So bestehe für Familien eine noch größere Auswahl an Betreuungsmöglichkeiten vor Ort und damit sei die wichtige Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Gemeinde auch zukünftig sichergestellt.

Kinderzentren Kunterbunt wurde 1998 in Nürnberg gegründet und ist ein staatlich und kommunal anerkannter gemeinnütziger Träger von Kindertagesstätten.