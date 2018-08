Wegen Bauarbeiten

Swisttal-Miel. Von Montag, 20., bis Dienstag, 28. August, lässt der Rhein-Sieg-Kreis auf der K61 in Miel Verkehrsinseln errichten. Die Straße wird voll gesperrt. Auch die Buslinie 817 zwischen Ollheim und Oberdrees muss einen anderen Weg nehmen.

Von Monika Wimmeroth, 17.08.2018

Auf der Kreisstraße 61 werden in Miel ab Montag, 20. August, Verkehrsinseln errichtet. Während der Arbeiten wird die Kreisstraße für den Durchgangsverkehr vollständig gesperrt. Das teilte der Rhein-Sieg-Kreis mit. Eine Umleitungsstrecke ist ausgeschildert und führt laut Kreis über die B 56 an Swisttal-Ludendorf vorbei bis Essig, von dort weiter über die B 266 nach Rheinbach-Oberdrees und – an Niederdrees vorbei – wieder zurück auf die K 61.

Der Kreis investiert rund 15 000 Euro in dieses Projekt und damit in die Verkehrssicherheit. Am Dienstag, 28. August, sollen die Baumaßnahmen beendet sein. Feuerwehr und Rettungsdienste sind über die Arbeiten informiert.

Wegen der Bauarbeiten an der K 61 muss zudem die Buslinie 817 der Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) vom 20. bis 28. August zwischen Ollheim und Oberdrees umgeleitet werden. Die Haltestellen „Oberdrees Vollmar“, „Niederdrees“, „Miel Ort“ und „Ollheim Margaretenhof“ können nicht angefahren werden und müssen ersatzlos entfallen.

Die Umsteigemöglichkeit der Linien 817/747 wird von der Haltestelle „Miel Ort“ an die Haltestelle „Ludendorf Mitte“ verlegt. Dazu wird diese Haltestelle in Ludendorf während der Zeit der Sperrung in den Kreuzungsbereich Ringstraße/Ollheimer Straße verlegt. Dort wird die Anschlussverbindung Heimerzheim – Odendorf gehalten. Der Anschluss Heimerzheim – Buschhoven wird alternativ über das Angebot der Linie 845 abgedeckt.

Weitere Auskünfte erteilt die RVK unter der Service-Nummer 01 80/6 13 13 13 (20 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz; Mobilfunk max. 60 Cent/Anruf).