Landwirtschaft in Swisttal

Swisttal-Buschhoven. Hütehund Fly, eine Border-Collie-Hündin, nimmt ihren Job ungeachtet ihres fortgeschrittenen Alters von elf Jahren immer noch sehr ernst. Er kontrolliert als pensionierter Schafe-Hüter nun den Kuhbestand im Stall.

Von Axel Vogel, 20.04.2017

So gehört es zum Morgenritual, berichtet ihr Herrchen, der Buschhovener Landwirt Joachim Heinen, dass Fly den Stall mit dem Kuhbestand kontrolliert: „Wenn man so will, schaut der Hund nach, ob alle Angus- und Glan-Rinder noch da sind und keiner das angestammte Territorium verlassen hat“, erklärt Heinen.

Ihre Hütequalitäten hatte die Vierbeinerin bereits mit Schafen des Landwirts bewiesen. Doch diese Zeiten sind längst vorbei. Auch weil Fly in ihrer Jugend diese Aufgabe manchmal etwas zu ernst genommen und ihre Schützlinge, die Schafe, auch mal „gepitscht“ hatte.