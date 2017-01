Kreaforum Morenhoven

In der Burg Vogelsang in der Eifel bildeten die Nazis Führungskräfte aus.

31.01.2017 SWISTTAL-MORENHOVEN. Prall gefüllt ist der Veranstaltungskalender im Monat Februar des Kreaforums Morenhoven. Unter anderem findet auch eine Exkursion zur Burg Vogelsang statt.

Auch nach den erfolgreich verlaufenen Kabarett-Tagen mit zahlreichen ausverkauften Veranstaltungen legen die Organisatoren um Klaus Grewe nicht die Hände in den Schoß. Schon jetzt laufen die Vorbereitungen auf die 30. Kabarett-Tage im Herbst 2017.

Grewe wird dann bekannte Größen der Szene wie Konrad Beikircher, Richard Rogler, Jürgen Becker, Jürgen B. Hausmann, Erwin Grosche und weitere Lupe-Preisträger begrüßen. Noch feilen die Krea-Leute am Programm. Die exakten Auftrittstermine werden im Sommer vorliegen.

Die Wartezeit können sich Krea-Freunde mit dem Frühjahrsprogramm verkürzen. Am Mittwoch, 8. März, lautet ab 20 Uhr das Motto „Streifzüge durch Ihr Gehirn“. Zu Gast ist der elfmalige Rechenweltmeister Gert Mittring. Er animiert die Besucher zum Kopfrechnen. Ob jemand mithalten kann, ist allerdings fraglich.

Denn auch unlösbare scheinende Rechenaufgaben sind für Mittring kein Problem. Er stellte 2016 den Weltrekord im Wurzelziehen auf: Im Kopf berechnete Mittring innerhalb von sechs Minuten die 89.247. Wurzel aus einer millionenstelligen Zahl. Laut Aufsichtsgremium „die größte Leistung, die je jemand im Wurzelziehen im Kopf erbracht hat“. Karten zum Preis von 16 Euro gibt es unter www.kreaforum.de oder an der Abendkasse.

Die ehemalige NS-Ordensburg Vogelsang steht am Mittwoch, 22. März, 20 Uhr, im Kreaforum im Mittelpunkt eines Vortrags. Am Samstag, 25. März, folgt eine Exkursion dorthin. Abfahrt in Morenhoven ist um 9.30 Uhr, Rückkehr gegen 18 Uhr. Karten zum Vortrag für sieben Euro im Internet-Shop www.kreaforum.de und an der Abendkasse. Teilnehmerkarten für die Exkursion kosten 35 Euro (Busfahrt und Führung). Sie sind im Internet oder am 22. März an der Abendkasse zu haben.

Anne Katharina Zschocke spricht am Freitag, 7. April, 20 Uhr, über ihr neues Buch „Natürlich heilen mit Bakterien“. Die Pionierin einer ganzheitlichen Bakterienheilkunde stellt eine neue, umfassende Mikrobiom-Therapie vor. Sie zeigt Hintergründe und Entwicklung der bakteriellen und antimikrobiellen Heilverfahren auf, erklärt das menschliche Mikrobiom und beschreibt alte Heilweisen und alle gängigen modernen mikrobiologischen Therapien. Eintrittskarten für sieben Euro unter www.kreaforum.de oder an der Abendkasse.

Am Freitag, 5. Mai, heißt es ab 20 Uhr im Kreaforum „Lied-Strich“. Die erfolgreiche Reihe des Vereins „Rheinbach liest“ lässt das Publikum Livemusik dreier Künstler hautnah erleben: Nicht nur als Zuhörer und Zuschauer, sondern auch als Jury. Die im Eintrittspreis enthaltenen Kröten dürfen am Schluss auf die Künstler verteilt werden. Durch Auszählen wird ermittelt, wer noch eine Zugabe geben darf. Und weil die bewährte Moderatorin Anke Fuchs Bücher so liebt, bringt jeder Künstler ein Buch mit, um es dem Publikum vorzustellen und ans Herz zu legen. Der Eintritt kostet zehn Euro. Vorverkauf in der Buchhandlung Kayser in Rheinbach und online unter der Adresse www.kreaforum.de. (ga)