Theater der Grundschule Wormersdorf

RHEINBACH. Kinder der Katholischen Grundschule Wormersdorf führen das Stück "Horst Gockel braucht Urlaub" von Lehrerin Birgit Ewerhardt-Fipke auf.

Von Gerda Saxler-Schmidt, 28.06.2018

„Horst Gockel braucht Urlaub“ heißt das Singspiel, mit dem die Schüler der Klassen 4 a und 4 b der Katholischen Grundschule Wormersdorf in zwei Aufführungen im Stadttheater ihr Publikum zu tosendem Applaus und Zugabe-Rufen animiert.

Dafür sorgten über die fantasievolle lustige Geschichte vom Hahn Gockel und seiner anstrengenden Urlaubsvertretung Frau Doktor Bestens hinaus vor allem fetzige Musik mit modernen Rhythmen, die kindgerechten Texte und Dialoge, lustige Einfälle und so manch gekonnte schauspielerische Leistung der Mädchen und Jungen.

Das Besondere: Das Stück stammt aus der Feder von Lehrerin Birgit Ewerhardt-Fipke. „Ich habe es vor etwa zwölf Jahren geschrieben, weil ich damals kein passendes Stück mit so vielen Rollen fand“, so die Lehrerin. Die Vertonung der dazugehörigen Texte stammt von Theo Palm.

Großes Lob für die Kinder

Viele Wochen hatten die Kinder geübt. Und gleich „zwei Riesen-Shows“ hintereinander auf die Bühne des Stadttheaters gebracht, wie Schulleiterin Nicole Jaax bewundernd lobte. Großes Lob sprach Birgit Ewerhardt-Fipke aus: „Das sind einfach tolle Kinder. Es heißt schon was, mit zehn Jahren so etwas auf die Beine zu stellen.“ Die Kinder zeichneten ihre Lehrerin mit einem großen Orden aus, von der Schulleiterin gab es als Dankeschön einen Blumenstrauß.

Die Geschichte des Singspiels: Wetterhahn Horst Gockel hat seit 57 Jahren seinen Dienst auf dem Kirchturm in Kleinmeckerstädt getan und stets angezeigt, von wo der Wind weht. Von der Welt gesehen hat er aber noch nichts. Welch ein Glück, dass just da ein Unwetter die Halterung löst und Horst Gockel vom Kirchturm fällt. Die beste Gelegenheit also, beim Pfarrer einen Kur-Urlaub im Schwarzwald zu beantragen. Für die Vertretung engagiert wird Frau Doktor Bestens, eine Zahnbürste.