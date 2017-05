Schützen in Rheinbach

RHEINBACH. Die Rheinbacher Schützen ermitteln ihre Majestäten und feiern mit befreundeten Bruderschaften. Edda Mauel ist Schützenliesel.

Von Stefan Fassbender, 22.05.2017

. Mit einem feierlichen Gottesdienst unter der Leitung von Präses Bernhard Dobelke feierte die Rheinbacher Sankt-Sebastianus-Bruderschaft ihre neuen Majestäten. Mit viel Weihrauch wurden die Insignien eingesegnet und unter großem Applaus anschließend den neuen Würdenträgern übergeben. Allen voran dem neuen Schützenkönig Heinz Oltmanns, der mit dem 61. Schuss auf den Königsvogel erfolgreich war.

Ebenfalls neu in ihr Amt wurden Schützenliesel Edda Mauel, Jungschützenkönigin Katharina Rosenthal und Bambini-Prinzessin Hannah Enders eingeführt. Pfarrer Bernhard Dobelke freute sich sichtlich mit den neuen Majestäten und wünschte diesen viel Glück und Erfolg bei der Repräsentation der Stadt im kommenden Jahr.

In seiner Predigt, die am Brief des Apostels Petrus orientiert war, rief er dazu auf, stets bereit zu sein, Zeugnis zu geben von der Hoffnung, die einen erfüllt. Dieser Satz gelte heute genauso wie vor 2000 Jahren und zeuge von der Erwartung, dass wir so leben wie es für andere vorbildhaft ist. Die Mitglieder der Schützenbruderschaft beteiligten sich denn auch sowohl als Lektoren wie auch als Kommunionhelfer an dem Gottesdienst. Bereits am Vormittag hatten sich die Schützen zu einer Kranzniederlegung auf dem Sankt-Martin-Friedhof getroffen, wo Brudermeister Walter Honerbach die Totenehrung vornahm. Anschließend ging es zum Schützenplatz, wo die Schießwettbewerbe durchgeführt wurden. In einer feierlichen Formation, die vom Spielmannszug Rheinbach angeführt wurde, marschierte man von dort zum Kirchplatz. Der Abend stand dann ganz im Zeichen des Krönungsballs. Alleinunterhalter Stefan Linden sorgte dort mit der richtigen Musik für eine volle Tanzfläche. Brudermeister Walter Honerbach begrüßte viele auswärtige Schützenfreunde, bevor zu später Stunde nach dem Ehrentanz für die neuen Majestäten der Gratulationsreigen einsetzte. Am Sonntag starteten die Schützen nach dem Frühschoppen zum Festzug durch die Stadt, an dem wieder zahlreiche auswärtige Bruderschaften teilnahmen.