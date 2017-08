Verkehrsbehinderungen

Auf der L 158 ereignete sich am Donnerstagnachmittag ein Verkehrsunfall.

Meckenheim/Pech. Am Donnerstagnachmittag hat sich auf der Pecher Landstraße ein Verkehrsunfall ereignet. Nach ersten Erkenntnissen wurden dabei zwei Personen verletzt.

Von Axel Vogel und Nathalie Dreschke, 10.08.2017

Auf der sehr Pecher Landstraße (L158) hat sich am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr ein Verkehrsunfall in Fahrtrichtung Merl ereignet. An dem Unfall beteiligt waren ein silberner VW und ein schwarzer Audi. Laut ersten Angaben der Polizei wurden dabei zwei Personen verletzt. Vor Ort ist ein Rettungshubschrauber, der Rettungsdienst, die Feuerwehr und die Polizei.

Eine Person habe aus dem Auto befreit werden müssen, so Markus Zettelmeyer, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Wachtberg. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar. Der Verkehr rollt einspurig an der Unfallstelle vorbei, besonders in Fahrtrichtung Bad Godesberg kommt es zu Verkehrsverzögerungen.

L 158 Unfall Foto: Axel Vogel

Weitere Berichterstattung folgt.