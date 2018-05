Anwohner sollen Fenster schließen

In Meckenheim steht eine Lagerhalle in Flammen

Meckenheim. Anwohner aus Wachtberg, Meckenheim und Rheinbach sollten die Fenster und Türen geschlossen halten. Derzeit steht eine Lagerhalle in Meckenheim in Brand.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.05.2018

Eine Lagerhalle im Gewerbegebiet in Meckenheim ist am Freitagmorgen gegen 6 Uhr in Brand geraten. Die Rauchsäule ist kilometerweit zu sehen. „Die Lagerhalle brennt in voller Ausdehnung“, heißt es aus der Rettungsleitstelle des Rhein-Sieg-Kreises.

Die Kreisleitstelle des Rhein-Sieg-Kreises empfiehlt Anwohnern der Gemeinde Wachtberg, der Stadt Meckenheim und der Stadt Rheinbach, die Fenster und Türen zu schließen sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Die entsprechende Warnmeldung zum Bevölkerungsschutz wurde über die WarnApp NINA, die Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes, herausgegeben.

Nach ersten Informationen sind in der Lagerhalle Chemikalien gelagert. Ein Großaufgebot der Feuerwehren im Kreis ist zum Brand ausgerückt. Auch Einsatzkräfte zur Schadstoffmessung, der Kreisbrandmeister, Vertreter der RWE und der unteren Wasserschutzbehörde sind vor Ort. Rund 100 Einsatzkräfte sind im Einsatz. Ein Polizeihubschrauber kreist über dem Einsatzgebiet.

Das Feuer ist gegen 7:30 Uhr unter Kontrolle gebracht worden. Eine Gefahr auf eine Ausbreitung des Brandes bestehe nicht mehr. Die Schadstoffmessungen in der Luft halten an.

Weitere Informationen folgen.