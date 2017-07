Altendorfer unterwegs

Willy Mauel vom TV Altendorf-Ersdorf nahm in diesem Sommer an der Nordsee-Laufserie teil und erzielte gute Zeiten.

Meckenheim-Altendorf. Willy Mauel aus Meckenheim läuft an der Nordsee sieben Etappen mit einer Gesamtlänge von 76,3 Kilometer.

In diesem Jahr hat sich Willy Mauel vom Lauftreff des TV Altendorf-Ersdorf einen ganz besonderen Urlaub geschenkt. Er nahm am Nordseelauf teil. Es waren sieben Etappen teilweise auf den Nordseeinseln und teilweise in Küstenorten mit einer Gesamtlänge von 76,3 Kilometern zu bewältigen: Wangerland, Baltrum, Greetsiel, Dornumerland, Spiekeroog, Otterndorf und Bremerhaven. Diese Herausforderung schaffte Mauel in 8:53:32 Stunden und belegte den 7. Platz in der AK M65 (132. Gesamtplatz). Es war für Mauel nicht nur ein sportliches Ereignis, an das er noch lange zurückdenken wird, sondern er konnte Freundschaften schließen und die Lauffreunde aus Österreich, der Schweiz und Berlin für den Obstmeilenlauf 2018 gewinnen.

