Interview mit Angelika von Linden

Mehr Infos über das Projekt „Tausend Gesichter“ sind im Internet auf www.tausendgesichter.de oder https://www.facebook.com/unverstellt zu finden. Die Ausstellung findet an diesem Sonntag, 19. August, von 12 bis 18 Uhr in der Diergardtstraße 30 in Bornheim statt. Vom 27. bis zum 31. August sind die Fotos im Foyer des Bornheimer Rathauses zu sehen.