Ausstellung in Bornheim

05.02.2017 Bornheim. Die Volkshochschule (VHS) hat die Wanderausstellung "Die Freiheit und ich" in die Bürgerhalle des Bornheimer Rathauses geholt. Am Freitag waren Schüler der Bornheimer Europaschule vor Ort.

„Freiheit, die ich meine, ist wie ein neuer Tag / Friede, den ich meine ist, ohne blinde Wut“, sang der Rockmusiker Peter Maffay schon 1996. Die Kernaussage seines Songs ist zeitlos. Das stellten auch die Bornheimer Europaschüler bei ihrem Besuch am Freitag in der neuen Ausstellung fest, die zurzeit im Bornheimer Rathaus zu sehen ist.

„Die Freiheit und ich“ lautet das Thema der Wanderausstellung, die die Volkshochschule (VHS) Bornheim/Alfter ins Vorgebirge geholt hat. Noch bis Freitag, 17. Februar, können Besucher sich mit dem Begriff der Freiheit in der Bürgerhalle des Rathauses auseinandersetzen. Fünf Stationen zur Freiheit hat die Münchner Nemetschek Stiftung zusammengestellt. In Mitmachaktionen können sich die Besucher zu den verschiedenen Aspekten der Freiheit Gedanken machen.

In Austausch miteinander traten denn auch die 20 Elftklässler der Gesamtschule. Die Schüler beschäftigen sich im Unterricht im Bereich Sozialwissenschaften gerade mit Demokratie und Freiheit und fanden es daher ausgesprochen interessant, „durch die Interaktion auch einmal die Meinung der anderen kennen zu lernen“, wie die 16-jährige Klara feststellte.

Reise- und Bewegungsfreiheit für viele im Zentrum

So konnten die Schüler schon im Eingangsbereich ihre jeweilige Auffassung von persönlicher Freiheit am Fahnenbaum zum Ausdruck bringen. Informationsschilder erklären einzelne Artikel aus dem Grundgesetz, auf den sieben „Landkarten der Freiheit“ werden bildhaft Bedeutungen, Auswirkungen und Konsequenzen der Freiheit im Lebensalltag dargestellt.

Außerdem erfahren die Besucher in einem kurzen Abriss die Geschichte der Freiheit in Deutschland. In kleinen Gruppen standen die Schüler beisammen und diskutierten über die Bedeutung einzelner Rechte. Reise- und Bewegungsfreiheit standen für viele im Zentrum der Thematik. Aber auch das Demonstrationsrecht hielten alle Schüler für ein fundamentales Recht – und das gelte auch für extremistische Gruppierungen.

"Wichtig, zu zeigen, wie gut es uns geht"

Luke (17) hat eine klare Auffassung von Demokratie: „Jeder hat Grundrechte. Jeder hat die eigene Würde, seine Grundrechte durchzusetzen.“ Eine Ausstellung über Demokratie und Freiheit hält Klara für sehr wichtig, denn „in unserem Alter interessieren sich viele nicht mehr für Demokratie. Gerade jetzt, wo andere Länder die Freiheit einschränken, ist es wichtig, zu zeigen, wie gut es uns geht“.

Für ihren syrischen Mitschüler Ammar (17), der vor über einem Jahr aus Damaskus geflohen ist, hat Freiheit eine zentrale Bedeutung: „In Syrien gab es nur eine Partei. Dort gab es auch nicht solche Gesetze. Deshalb finde ich die Ausstellung gut.“

Bürgermeister Wolfgang Henseler machte mit Blick auf die aktuelle Situation in der Türkei deutlich, dass Freiheit nicht überall sei. Durch die Ausstellung solle sich der Einzelne seiner politischen Einstellung bewusst werden, sagte VHS-Leiterin Annemarie Schwartmanns.

Die Ausstellung kann bis Freitag, 17. Februar, montags bis mittwochs, 7.30 bis 16 Uhr, donnerstags, 7.30 bis 18 Uhr, und freitags, 7.30 bis 12.30 Uhr, im Bornheimer Rathaus, Rathausstraße 2, besichtigt werden. Weitere Infos gibt es auf freiheit-und-ich.de. (Susanne Träupmann)