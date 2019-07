Einsatz in Impekoven

In Alfter-Impekoven hat am frühen Mittwochmorgen eine Garage gebrannt.

Alfter. In Alfter-Impekoven stand am frühen Mittwochmorgen eine Garage im Hinterhof eines Wohnhauses in Flammen. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Die Polizei ermittelt zur Ursache.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.07.2019

In Alfter hat am frühen Mittwochmorgen eine Garage gebrannt. Laut der Feuerwehr Alfter stand diese bereits in Vollbrand, als die Einsatzkräfte gegen 2 Uhr am Ahrweg im Ortsteil Impekoven eintrafen. Der Brand konnte in wenigen Minuten unter Kontrolle gebracht werden. Die Garage befindet sich im Hinterhof eines Wohnhauses. Verletzt wurde niemand. Zwar habe es eine Rauchentwicklung gegeben, diese sei aber nach oben hin abgezogen.

Wie es zu dem Brand kommen könnte, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt zur Ursache. In der Garage soll sich nach Aussage der Feuerwehr ein Motorrad befunden haben. Der Sachschäden beläuft sich auf 2000 Euro.