ÖPNV in Alfter

ALFTER. Wegen Schäden infolge eines Unfalls tauscht die Gemeinde Alfter den Unterstand auf der Mühlenstraße in Oedekoven aus. Rund 10.000 bis 12.000 Euro kostet ein neues Exemplar.

Wo einst ein bunt bemaltes Wartehäuschen stand, herrscht nun gähnende Leere: An der Bushaltestelle Mühlenstraße in Oedekoven warten die Fahrgäste zurzeit ohne Dach über dem Kopf. Weil das Wartehäuschen im Januar bei einem Glatteisunfall beschädigt worden sei, müsse es ausgetauscht werden, erklärt Maryla Günther, Pressesprecherin der Gemeinde Alfter, auf Anfrage.

Bis das neue Häuschen steht, wird es allerdings noch dauern: Vorbehaltlich der Freigabe der nötigen Haushaltsmittel sei der Ersatz für den Herbst geplant, so Günther. Aktuell sei die Versicherung noch mit der Regulierung des Schadens befasst. Rund 10.000 bis 12.000 Euro koste ein neues Wartehäuschen, etwa 15 Jahre hielten sie im Schnitt, so Günther weiter.

Seit 2012 habe die Gemeinde acht von 25 Wartehäuschen ausgetauscht, weil deren Renovierung nicht mehr möglich gewesen sei. Sechs weitere habe der Werbepartner Deutsche Plakatwerbung erneuert. „Im Gegenzug darf der Werbepartner beleuchtete Vitrinen für Werbezwecke anbringen und vermarkten“, erläutert die Gemeindesprecherin. So schuf der Partner im vergangenen Jahr eine neue Wartegelegenheit an der Prinzgasse in Gielsdorf und am Friedhof in Witterschlick. Die Gemeinde tauschte 2016 das Wartehäuschen am Stühleshof aus.

Günther: „Bei den neuen Wartehäuschen der Gemeinde Alfter wurde insbesondere auf Vandalismussicherheit, unter anderem mit stabiler Stahlkonstruktion, geachtet.“ Zur Ausstattung gehören auch Sitzbank und Müllbehälter. „Vandalismus ist leider immer wieder ein Problem“, bedauert die Sprecherin, zumal die Schäden letztlich der Allgemeinheit zur Last fielen: „Die Gemeinde bittet daher um Mithilfe bei der Meldung von Schäden.“