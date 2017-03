Ausstellung in Alfter

Alfter-Oedekoven. Die Künstlerinnen Ulrike Sundheim, Andrea Wulff und Hildegard Wittling zeigen bis 30. März ihre Arbeiten im Foyer des Oedekovener Rathauses. Kennengelernt hat sich das Trio bei einem Malkursus.

Von bettina ThRänharDt, 12.03.2017

. Alle Bilder sind von der Natur inspiriert, aber jede Künstlerin setzt die Motive anders um. Die Ausstellung „Pur & Natur“ des Trios „Drei mal anders“ eröffneten die stellvertretende Bürgermeisterin Luise Wiechert und die Künstlerinnen am Donnerstagabend im Rathausfoyer. „Ein wunderschöner, ein toller Anblick“, sagte Wiechert über die teils farbenfrohen Arbeiten. „Es ist eine eigene Leidenschaft, die aus den Bildern spricht.“

Ulrike Sundheim, Andrea Wulff und Hildegard Wittling präsentieren ihre Werke bereits zum zweiten Mal im Rathaus. Als Trio arbeiten sie seit zwei Jahren zusammen, kennengelernt haben sie sich in einem Malkursus. Und dort, aus der Beschäftigung mit dem Thema „Wald“, sind auch viele Bilder der Ausstellung entstanden. So wie die vier Jahreszeiten, die alle Künstlerinnen auf ihre Weise in je vier Bildern dargestellt haben. „Jede von uns hat das Thema mit ihren Farben und ihrer Technik umgesetzt“, so Sundheim.

Die Gielsdorferin rückt einen grau-weißen Baumstamm in den Mittelpunkt ihrer Jahreszeiten-Bilder. Grüne, gelbe und rote Farben scheinen auf ihrem Sommer-Bild ineinander zu fließen. „Ich trage die Farben auf, sprühe sie an und lasse sie verlaufen“, erklärt Sundheim den Schaffensprozess. „So wirken sie leicht und luftig.“ Die Farben und Formen entsprechen dabei nicht immer der Realität. Sie spiegeln vielmehr die momentane Gefühlslage beim Malen wider.

Die spielt auch bei Hildegard Wittling eine große Rolle. Ihr Sommerbild ist abstrakt wie die meisten ihrer Werke. Rot-, Grün- und Weißtöne sind für sie die Farben des Sommers. Auf die Leinwand hat sie Seidenpapier aufgebracht und trocknen lassen. So ist eine Struktur entstanden. „Das Bild wächst von alleine“, meint die Alfterin. „Oft weiß ich nicht, wo der Pinsel mich hinführt, wenn ich ein Bild beginne.“

Andrea Wulffs Sommerbild ist von Makroaufnahmen inspiriert, die sie in einem Blog gesehen hat. Sie hat ein Blütenblatt stark vergrößert gemalt. Rot und braun sind die vorherrschenden Farben. „Das Bild wirkt sehr ruhig und satt“, sagt sie, „für mich ist der Sommer an sich sehr ruhig.“ Am Anfang ihrer Bilder steht eine Idee, ein Eindruck oder nur eine Farbkomposition. Beim Malen ergebe sich eine Eigendynamik, so die Alfterin. Farbe und Licht prägen ihre Bilder im Stil des abstrakten Realismus.

Die Werkschau ist noch bis Donnerstag, 30. März, zu den üblichen Öffnungszeiten im Rathaus der Gemeinde Alfter, Am Rathaus 7 in Oedekoven, zu sehen.