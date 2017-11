Hochschulbildung im Vorgebirge

Studieninfotag an der Alanus Hochschule in Alfter.

Alfter. Angehende Studenten haben sich an der Alanus Hochschule in Alfter über Studien- und Karrierechancen informiert.

Von Susanne Träupmann, 20.11.2017

Einige haben gerade ihr Abitur in der Tasche, andere noch Jahre des Schullebens vor sich: junge Erwachsene und Jugendliche informierten sich am Samstag an der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft in Alfter über die Voraussetzungen und Bedingungen der 23 Studiengänge in sechs Fachbereichen.

Wie schon im Vorjahr, so berieten Dozenten und Mitarbeiter an einzelnen Ständen über den Aufbau von Bachelor- und Masterabschlüssen und verwiesen auf Fachvorträge sowie interaktive Workshops. Sowohl im Johannishof – am Campus I – als auch am Campus II an der Villestraße erfuhren die jungen Leute, wie Kunstmappen und Bewerbungsschreiben auszusehen haben oder wie Körpertraining, Sprechen und Darstellen im Diplom-Studiengang Schauspiel realisiert werden.

Über die große Nachfrage in seinem Fachbereich „Phase“ (Philosophy, Arts and Social Entrepreneurship; Philosophie, Kunst und Gesellschaft) freute sich Dozent Gerhard Henseler. „Um die 20 Leute haben schon bis Mittag an der Infoveranstaltung teilgenommen. Damit sind wir sehr zufrieden.“ Wie die Bewerbung aussehen soll, wollte Aaron Rohde wissen. Der 19-jährige Abiturient war eigens aus Heidelberg angereist. Als ehemaliger Waldorfschüler möchte er an einer Hochschule mit anthroposophischer Ausrichtung studieren. „Der Studiengang Philosophie, Kunst und Gesellschaft ist ziemlich einzigartig und etwas Besonderes“, so der Abiturient, der auf jeden Fall an der Hochschule im Rhein-Sieg-Kreis studieren möchte und sich schon einmal bei Fachbereichs-Mitarbeiterin Jenny Klaffke nach der Wohnungssituation in der Region erkundigte.

Für das Fach Philosophie brennt auch Eike Unbenannt. Obwohl er erst in der achten Klasse des Bonner Collegiums Josephinums ist, „möchte ich mich doch schon einmal nach Studienmöglichkeiten erkundigen. Noch habe ich mich diesbezüglich nicht festgelegt, aber die Kombination von Philosophie und Pädagogik würde mir gefallen“, so der 14-Jährige, der in Begleitung von Mutter Sylvi Unbenannt kam und die Berater nach den Modalitäten eines Studiums fragte.

Ihren Vater mitgebracht hatte Melina Dresen. Die 18-Jährige interessiert sich für den Studiengang Kunst-Pädagogik-Therapie. „Das Tolle daran ist, dass man sich sowohl für die Richtung Kunsttherapeutin als auch Kunstpädagogin entscheiden kann“, erklärte die Oberwinterin, die gerne ihr Studium in Alfter beginnen möchte, damit sie in der Nähe ihrer Familie und Freunde bleiben kann. Für Vater Sven Dresen ist die Studienwahl völlig in Ordnung. „Jetzt muss sie die Skizzen für ihre Mappe noch auswählen.“

Alle Studenten müssen ein Viertel ihres Studiums einem Studium Generale widmen. „Ob Philosophie, Ethik, Soziologie oder Eurythmie – jeder Student kann sich die Fächer selbst zusammenstellen“, erklärte Studienberaterin Catharina Schreiber, die auch unter 0 22 22/93 21 19 81 persönliche Beratungstermine vergibt.

Mehr Infos zum Studium gibt es im Internet unter www.alanus.edu.