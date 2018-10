Irreführende Bezeichnungen

Jens Löffler (linkes Bild, vorne) und Schülerpraktikant Moritz Müller suchen nach Erklärungen von kuriose Straßennamen in Bornheim in Büchern, alten Akten und auf historischen Stadtkarten.

Inhaltsverzeichnis 1. Diese kuriosen Straßennamen gibt es im Vorgebirge 2. In der Stadt Bornheim

Alfter/Bornheim. Jungfernpfad, Katzentränke und Blutpfad. Im Vorgebirge gibt es viele kurios klingende Namen. Was es damit auf sich hat und welche Geschichten sich dahinter verbergen, erklären Bornheims Stadtarchivar und Alters stellvertretende Bürgermeisterin.

Von Anne Wildermann, 26.10.2018

Es gibt etliche kurios klingende Straßennamen im Vorgebirge. Doch welche Bedeutung haben sie? Welche Geschichten verbergen sich dahinter? Zwei, die sich damit auskennen, sind Luise Wiechert (61), stellvertretende Bürgermeisterin der Gemeinde Alfter und Mitglied im Förderverein „Haus der Alfterer Geschichte“, sowie Bornheims Stadtarchivar Jens Löffler (31). Anhand von Beispielen erklären die beiden, was es mit den einzelnen Bezeichnungen auf sich hat. Allerdings sind die Begründungen nicht immer eindeutig überliefert und beruhen auf Vermutungen von Heimatforschern aus der Region.

In der Gemeinde Alfter:

Am Herrenwingert (Alfter-Ort): „Zum Alfterer Schloss gehörte im 18. Jahrhundert eine Weinberganlage, die bis zum 19. Jahrhundert existierte“, erzählt Wiechert. „Sie erstreckte sich bis zum Mühlenweier. Ein Karte von 1753 von Johann Michael Wintzen belegt das. Der Weinberg gehörte der damaligen Fürstenfamilie Salm-Reifferscheidt. Das Wort 'Herren' bedeutet Herr, in dem Fall ist der Schlossherr gemeint. Das Wort 'Wingert' stammt aus dem Mittelhochdeutschen und heißt Weinberg (wîngarte). Die Bezeichnung 'Wingert' ist in unserer Region häufiger vertreten. Es gibt zwei Theorien, warum der Weinanbau am Schloss verschwunden ist. Die erste und meiner Ansicht nach glaubwürdigste ist, dass der Zünsler eingeschleppt wurde und die Weinpflanzen vernichtet hat. Eine andere These ist, dass die Preußen kein Interesse am Weinanbau hatten, der Luxus war, und die Bevölkerung lieber mit Nahrung wie Obst und Gemüse versorgen wollten. Somit konnten die Landwirte aufgrund des guten Lößbodens dreimal im Jahr ernten.“

Fuchskaulerbahn (Alfter-Ort): „Viele Waldwege wurden damals als Bahn bezeichnet. Sie sind eine typische Bezeichnung für die Herrlichkeit Alfters.“ Nach Angaben von Wiechert gibt es in der Gemeinde insgesamt 14 Waldwege, die auf -bahn enden. „'Kaul' bedeutet eine Delle beziehungsweise eine Kuhle in der Landschaft. Ob mit 'Fuchs' wirklich das Waldtier gemeint ist, ist möglich. Es könnte sich aber auch um einen Übersetzungsfehler handeln“, gesteht die Hobby-Historikerin. „Bahnen“ können sich aber auch auf Ortsteile beziehen wie „Olsdorfer Bahn“.

In der Proffen (Alfter-Ort): „Es handelt sich um ehemalige Weinanbauflächen, die besonders vor kalten Winden geschützt waren. Dort haben die Winzer Weinstöcke angezogen. Aufgepfropft, das ist eine Form der Veredelung. 'Proffen' kommt also von dem Wort 'Pfropfen'“, erklärt Wiechert.

Pelzstraße (Alfter-Ort): „Der Straßenname hat nichts mit Tierfellen zu tun“, betont Wiechert. Vielmehr handele es sich bei dem Wort 'Pelz' um dichtes Gras, Gestrüpp und Sträucher. „Im Mittelalter wurden Orte so bezeichnet, wie sie vorgefunden wurden. Ein anderes Beispiel ist die Straße 'Tonnenpütz'. Das Wort 'Pütz' ist immer ein Indiz für Wasser wie auch die Begriffe 'Pohl' und 'Broich'. 'Pütz' leitet sich vom lateinischen Wort 'puteus' ab und heißt Brunnen. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts gab es im 'Tonnenpütz' einen Dorfbrunnen – allerdings nicht im klassischen Sinne. Im oberen Teil des Erdreichs war ein Eisenrohr angebracht aus dem das Grundwasser von den Bewohnern abgezapft werden konnte. Weil es mehrere solcher 'Pütz'-Straßen gab, setzte die Bevölkerung noch ein charakteristisches Merkmal der jeweiligen Straße hinzu. Im 'Tonnenpütz' gab es nämlich einen Handwerksbetrieb, der Fässer und Tonnen herstellte.“

Strangheidgesweg (Alfter-Ort): Die Straße, in der Wiechert seit Jahren mit ihrer Familie wohnt, mutet zunächst makaber an: „Mit dem Strang zum Hinrichten hat dieser Name allerdings nichts zu tun – auch wenn Leute, die den Namen zum ersten Mal hören, das glauben. Vielmehr ist mit 'Strang' ein langer, schmaler Weg gemeint, der zu Heide führte. Die Heide befand sich nämlich dort, wo heute ein Standort der Alanus Hochschule ist, der Johanneshof.“

Jungfernpfad (Oedekoven): „Er ist Teil eines ehemaligen Wallfahrtsweges, der von Meckenheim-Lüftelberg, wo die Heilige Lüfthildes verehrt wird, nach Weilerswist geht. Der Weg führt um das Vorgebirge herum, über Alfter, Roisdorf, Bornheim, Brenig und Waldorf. Das Wort „Jungfern“ bezieht sich nach Ansicht von Wiechert auf die Legende über die drei römischen Jungfrauen und Schwestern Fides, Spes und Caritas, die sich für das Heil der Seelen und zu Ehren Gottes aufopfern wollten. Lüfthildis kam ihrem Wunsch entgegen, indem sie die drei Frauen einlud, nach Weilerswist zu gehen und dort um Christi Willen für das Wohl der Menschen zu wirken. Ihr Weg führte sie zuerst nach Lüftelberg, um die Geistliche zu besuchen und um ihr zu danken. Als die drei Schwestern von Lüftelberg Abschied genommen hatten, reisten sie über Alfter nach Weilerswist. Da zeigte Gott, dass er mit ihnen war und ebnete den Weg, den sie gingen. Blumen sprossen dort aus der Erde, wo ihre Füße traten, und als sie in die Nähe von Brenig kamen, begannen die Glocken von selbst zu läuten.