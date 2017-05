Wilder Müll in der Wahner Heide

Am Schauenbergweg hat Bundesförster Klaus Oehlmann die entsorgten Müllsäcke gefunden. Zeugen beobachteten einen Lastwagen und konnten sich das Kennzeichen notieren.

Von Hans-J. Wimmeroth, 06.05.2017

Bundesförster Klaus Oehlmannn ist noch immer stinksauer. Als er seine Dienststelle im Bundesforstamt Wahner Heide am Schauenbergweg im Troisdorfer Stadtteil Altenrath verließ, fand er an der Einmündung des Schauenbergweges in die Hasbacher Straße einige Kubikmeter Isoliermaterial, wahrscheinlich Glaswolle oder ähnliches, rechts und links des Weges von unbekannten Umweltfrevlern abgekippt. Wie Oehlmann die Sache einschätzt, handelt es sich dabei um Sondermüll.

Das Material war einpackt in große Plastiksäcke. Mittlerweile hat die Stadt Troisdorf den Sondermüll abgeholt und einer ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt. „Die dreiste Tat hat am helllichten Tag stattgefunden“, sagte Oehlmann, denn er war erst um 16 Uhr vom Außendienst ins Büro gefahren.

Inzwischen hat die Forstverwaltung Anzeige gegen Unbekannt bei der Troisdorfer Polizei erstattet. Die gute Nachricht: Zwei Zeugen haben beobachtet, wie der Müll abgeladen wurde, und notierten sich das Fahrzeugkennzeichen. Und ein dritter Zeuge hat zumindest beobachtet, wie der Lastwagen davonfuhr. Die Polizei hat allerdings das Verfahren inzwischen als Ordnungswidrigkeit an das Ordnungsamt der Stadt Troisdorf abgegeben. Burkhard Rick; Sprecher der Kreispolizeibehörde in Siegburg sagte dazu: „Das wird teuer.“

Wie die Troisdorfer Stadtverwaltung inzwischen ermittelt hat, waren es sechs Kubikmeter Dämmwolle, die in Remondis-Säcken verpackt waren. Mitarbeiter des städtischen Bauhofs haben die Säcke abgeholt und zur Entsorgung gebracht. Kosten für Transport und Entsorgung liegen noch nicht vor. Das Baubetriebsamt rechnet die Entsorgungskosten quartalsweise mit dem Kreis ab, wenn kein Verursacher ausfindig gemacht werden kann. Wenn der Verursacher festgestellt wird, leitet das Troisdorfer Ordnungsamt. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein, das zur Festsetzung eines Bußgeldes an das Rechtsamt weitergegeben wird. Das Bußgeld müsse angemessen sein und liege je nach Schwere bei bis zu 1000 Euro. so die Stadt. Hinzu kommen natürlich die Entsorgungskosten.