Sankt-Josef-Krankenhaus in Troisdorf

02.01.2017 Troisdorf. Familie Unrath im Glück: Der kleine Liam ist am Neujahrstag um 4.20 Uhr im Troisdorfer Sankt-Josef-Krankenhaus geboren worden. Er ist damit das erste Baby, das in diesem Jahr in den Kliniken in Troisdorf, Sieglar und Sankt Augustin zur Welt kam.

Um 4.20 Uhr war es soweit: Liam begrüßte seine Eltern Stefan und Melanie Unrath im Kreißsaal des Sankt-Josef-Krankhauses in Troisdorf. Er ist damit das erste Baby, das in diesem Jahr in den Kliniken in Troisdorf, Sieglar und Sankt Augustin zur Welt kam. Eigentlich hätte er schon etwas früher zur Welt kommen kommen sollen. „Wir dachten, dass es vielleicht ein Weihnachtsbaby wird. Als Termin war eigentlich der 28. Dezember errechnet. Aber dann hat er sich doch noch etwas Zeit gelassen“, erzählte der 23-jährige Vater Stefan stolz.

Für das Ehepaar aus Ruppichteroth ist es das erste Kind. Die 20-jährige frischgebackene Mama Melanie lag allerdings gut 20 Stunden in den Wehen, bevor Liam doch per Kaiserschnitt auf die Welt geholt wurde. Papa Stefan, Rettungsassistent, war während der Geburt mit dabei und stand seiner Frau unterstützend zur Seite.

„Ich war so froh, dabei zu sein“, erklärte er. Für ihn stand von Anfang an fest, dass es ein Junge wird – und er behielt recht. Mit 53 Zentimeter und 3550 Gramm lag das Neugeborene am Sonntagmittag selig im Arm seiner Mutter. Sichtlich stolz erklärte sie: „So ein wunderbares Erlebnis, das vergisst man nie wieder.“ Bei der Wahl des Namens haben sich die Eltern einfach davon leiten lassen, was ihnen gefiel. Sie hatten Namenslisten durchgeblättert und Vater Stefan hatte einige Vorschläge gemacht, darunter auch Liam. Der gefiel auch Mama Melanie und schon hatte der kleine Erdenbewohner einen Namen. Ob Liam noch ein Geschwisterchen bekommt, ließen die frischgebackenen Eltern offen. Mama Melanie, Krankenpflegeassistentin von Beruf, sagte bewegt: „Wir nehmen das, was Gott uns schenkt. Egal ob und was da kommt, ob Junge oder Mädchen“.

Bis voraussichtlich Mittwoch erholt sich die Familie nun in einem der Familienzimmer im Sankt-Josef-Krankenhaus von der anstrengenden Geburt, dann darf Liam sein Heim in Winterscheid beziehen. (Stephanie Roller)