Troisdorf. Bei der Bildungskonferenz des Kreises in Troisdorf informieren sich rund 300 Besucher im Gymnasium Altenforst über die zunehmende Digitalisierung und ihren Einfluss auf alle Lebensbereiche.

Von Jill Mylonas, 07.11.2017

Die Förderung von Vernetzung und Zusammenarbeit: Das war unter anderem am Montag das Ziel des Bildungsgipfels im Troisdorfer Gymnasium Zum Altenforst. Bereits zum neunten Mal haben der Rhein-Sieg-Kreis und die Bezirksregierung Köln zum interdisziplinären Austausch eingeladen. Unter dem Titel „Digitale Lebenswelt – Chance und Herausforderung für die Bildung“ hatten die rund 300 Besucher die Möglichkeit, sich über die zunehmende Digitalisierung und ihren Einfluss auf alle Lebensbereiche zu informieren. Insgesamt umfasste das Angebot in dem Gymnasium 27 Messestände, Workshops und Kurzvorträge.

„Es muss jungen Menschen möglich sein, ihre Zukunft kompetent und innovativ zu gestalten“, sagte Thomas Wagner, Schuldezernent des Rhein-Sieg-Kreises. „Darum sind alle Bildungsakteure gefragt, sie beim Erwerb der dafür nötigen Kompetenzen zu unterstützen.“

Einiges lernten die Besucher durch die anwesenden Medienscouts: In das Konferenzthema führte André Panné vom Start-up-Zentrum „Digital Hub Bonn“ mit einem Impulsvortrag ein. Auf dem Themenkomplex Bildung im Kontext einer zunehmend digitalisierten Lebens- und Arbeitswelt lag dabei der Schwerpunkt. Viel Erfahrung in dem Bereich hat Panné in der Vergangenheit gesammelt.

Schüler stellen technisches Können unter Beweis

Als Mitarbeiter erlebte er etwa die Insolvenz großer Technikfirmen mit. Sein Auftrag bei „Digital Hub“: Wachstum und Stärkung der digitalen Wirtschaft. Dabei ist die Firma eine Anlaufstelle für digitale Themen, die digital-orientierte Start-ups unterstützt. Die Botschaft des Unternehmensberaters an die jungen Leute: „Macht immer das, woran ihr glaubt. Auf eurem Weg dürft ihr lernen.“

Digital wurde es mit Lego-Robotern, „Virtual Reality“ und 3D-Druck. An verschiedenen Ständen stellten Schüler ihr technisches und digitales Können unter Beweis.

Während der Konferenz waren die Gymnasiasten fleißig: Sie fertigten Filmaufnahmen an, die sie am Ende der Konferenz als Video zur Verfügung stellten. Zudem demonstrierten sie den Einsatz von Drohnen und begeisterten damit die Besucher.