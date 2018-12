Troisdorf. Am frühen Samstagmorgen ist ein 50-jähriger Troisdorfer mit seinem Auto gegen einen Stein und einen Baum auf der Mendener Straße gestoßen. Der Mann war stark alkoholisiert.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.12.2018

Gegen 5.30 Uhr ist ein 50-jähriger mit seinem Auto gegen einen Stein und einen Baum auf der Mendener Straße in Troisdorf gefahren. Der roisdorfer stand bei Eintreffen der Beamten an einer Bushaltestelle, die sich an der Unfallstelle befindet, aber nicht beschädigt wurde.

50-Jährige mit 1,18 Promille stark alkoholisiert und mit seinem Wagen ungebremst mit dem Stein kollidiert. DEr Polizei sagte er, dass er während der Fahrt eingeschlafen sei. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.