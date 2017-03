Diebstahl in Siegburg

Siegburg. Die Polizei fahndet mit einem Foto nach einem Mann, der einer 82-Jährigen in Siegburg die Handtasche gestohlen hat. Die Frau musste mit Kopfverletzungen behandelt werden.

15.03.2017

Ein bislang unbekannter Täter hat am 5. Februar gegen 13.30 Uhr einer 82-Jährigen in der Siegburger Fußgängerzone in der Straße „Am Brauhof“ die Handtasche gestohlen.

Wie die Polizei mitteilt, soll er sie dabei so fest von hinten gestoßen haben, dass die Seniorin zu Fall kam. Sie erlitt leichte Kopfverletzungen und musste ärztlich behandelt werden. Auf der Flucht in Richtung Holzgasse, so die weitere Schilderung der Polizei, warf der Mann ein Messer weg und stieg auf ein Fahrrad, mit dem er die Flucht über die Grimmelsgasse fortsetzte.

In der erbeuteten Tasche der 82-Jährigen befanden sich ein kleiner Bargeldbetrag sowie persönliche Gegenstände. Im Zuge der Ermittlungen wertete die Polizei Aufnahmen einer Überwachungskamera eines nahe gelegenen Geschäfts aus und fahndet auf richterlichen Beschluss nun mit einem Foto nach dem Täter.

Wer die abgebildete Person kennt oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort oder Kontaktpersonen geben kann, wird gebeten, sich unter 02241/5413121 bei der Polizei zu melden. (ga)