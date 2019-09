Nachhaltigkeit in der Region

Ein Punkt im Klimaschutzprogramm: Der Kreis will das Nachrüsten von Photovoltaikanlagen auf Hausdächern unterstützen.

Rhein-Sieg-Kreis. Der Kreisumweltausschuss beschließt einen umfangreichen Maßnahmenkatalog, der bis 2025 umgesetzt werden soll. Unter anderem soll mehr Raum für klimafreundliche Verkehrsmittel wie Radschnellwege und den Ausbau des ÖPNV geschaffen werden.

„Für mich ist das ein Feiertag. Das ist einfach ganz toll, dass der Rhein-Sieg-Kreis sich in diese Richtung bewegt. Und dass das so funktioniert, macht mich auch stolz“, sagte Burkhard Hoffmeister (Grüne). Und Matthias Schmitz (CDU) betonte: „Wir retten nicht die Welt, aber wir sollten einen Beitrag dazu leisten.“ Der Kreisumweltausschuss hat am Donnerstag zwar nicht den Klimanotstand ausgerufen, wie es eine Initiative rund um Attac Rhein-Sieg gefordert hatte, dafür aber ein umfassendes Maßnahmenprogramm zum Klimaschutz. Und das mehrheitlich gegen die eine Stimme aus der AfD.

Sowohl Schmitz als auch Hoffmeister und Werner Albrecht (SPD) betonten jedoch, dass die Haltung des Ausschusses nicht als Ablehnung der Ziele der Initiative zu verstehen sei. „Was wir hier verabschiedet haben, ist sehr viel konkreter als die Ausrufung eines Klimanotstands mit hohem Abstraktionspotenzial“, so Albrecht. Hoffmeister hob hervor, dass er nicht für einen Beschluss mit „rein deklaratorischem Charakter“ sei. Es müsse Ziel sein, einen Klimanotstand zu vermeiden, sagte Umweltdezernent Christoph Schwarz, der auch auf die begrenzten Handlungsmöglichkeiten des Kreises hinwies.

Aufbauend auf einen einstimmigen Beschluss des Kreistags von 2011 über den konsequenten Ausbau des Klimaschutzes hat der Umweltausschuss eine Reihe von Zielen und Aufgaben definiert. Als Anhang hat Schwarz einen Überblick über alle bisher zu dem Thema getroffenen Beschlüsse und den Stand ihrer Umsetzungen sowie der Klimaschutzmaßnahmen der Tochterunternehmen und anderer Gesellschaften vorgelegt. Darunter sind beispielsweise ein mit der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg durchgeführtes Forschungsprojekt über die Ladeinfrastruktur im Kreis und die Prüfung von energetischer Nutzung von Bioabfall.

Und so sieht zusammengefasst das Maßnahmenprogramm aus: