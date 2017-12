Kochen, kennenlernen und vernetzen

Frauen unterschiedlicher Nationalitäten kommen zum Kochtreff bei der Kurdischen Gemeinschaft Bonn/Rhein-Sieg in Siegburg zusammen.

SIEGBURG. Der internationale Kochtreff für Frauen in Siegburg schafft neue Begegnungsräume. Das Angebot kommt an: 20 bis 30 Frauen sind regelmäßig mit ihren Kindern dabei.

Von Bianca Breuer, 18.12.2017

In der Küche brutzeln Leckereien auf dem Herd. Im Gemeinschaftsraum stehen zusammengerückte Tische mit roten Servietten und kleinen Schokoladenpralinen dekoriert. Die Atmosphäre ist gemütlich. Ilkay Yilmaz und ihr Team von der Integrationsagentur der Kurdischen Gemeinschaft Bonn/Rhein-Sieg stellen Schüsseln und Platten mit Leckereien auf einen weiteren Tisch. Ein appetitlicher Duft breitet sich in den Räumen der Kurdischen Gemeinschaft in Siegburg aus.

„Wir haben vor vier Jahren angefangen, den internationalen Frauenkochtreff zu etablieren“, erklärt Ilkay Yilmaz. Die studierte Politikwissenschaftlerin findet, dass Kochen der ideale Anlass ist, um zusammenzukommen. „Es ist ein niederschwelliges Angebot für Frauen mit Flüchtlings- oder Migrationshintergrund. Hier können sie sich kennenlernen und auch vernetzen.“ So haben die Frauen eine Möglichkeit, um aus den Flüchtlingsunterkünften herauszukommen und etwas anderes zu sehen. Natürlich sind auch Frauen ohne Migrationshintergrund herzlich willkommen. Zudem können die Frauen ihre Kinder mitbringen. Die kleinen Gäste werden sehr schnell miteinander vertraut, einem gemeinsamen Spiel steht nichts im Weg.

„Das Interesse ist hoch“, so Ilkay Yilmaz weiter. „20 bis 30 Frauen kommen mit ihren Kindern regelmäßig zum Kochtreff.“ Leider ist es nicht möglich, dass alle Frauen zeitgleich kochen, dafür ist das Küchenangebot in den Räumen zu klein. Die meisten Frauen bringen daher bereits ein fertiges Gericht mit und stellen es zum Buffet. Manche der Teilnehmerinnen bringen aber auch Zutaten mit und bereiten ihr Essen vor Ort zu. Der Kochtreff bietet zudem eine tolle Gelegenheit, Köstlichkeiten aus verschiedenen Ländern zu probieren.

An diesem Tag laden kleine Spieße, leckere Reisgerichte und Nachspeisen zum Schlemmen ein. Für viele Frauen sind diese Treffen ein fester Termin, zu dem sie immer kommen. Eine davon ist Nilufer. Sie ist bereits seit der ersten Stunde dabei. „Hier ist alles schön“, sagt sie und man merkt, wie wohl sie sich bei den anderen Frauen fühlt. „Ich liebe die Gemeinschaft. Ich bin damals ohne Familie nach Deutschland gekommen und jetzt habe ich eine.“ Frauen wie Nilufer zeigen, wie wichtig Angebote wie dieses sind. Sie geben ihnen und auch ihren Kindern eine Konstante und eine Anlaufstelle bei Problemen. Ilkay Yilmaz und die vielen ehrenamtlichen Helfer bieten den Frauen Unterstützung, wo immer es nötig ist.