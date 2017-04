Anleinpflicht für Hunde

Rhein-Sieg-Kreis. GA-Leser beschwert sich über den Rhein-Sieg-Kreis und weist darauf hin, dass die Anleinpflicht nur abseits befestigter Wege gilt.

Von Laszlo Scheuch, 26.04.2017

Wer mit seinem Hund im Wald spazieren geht, hat dafür Sorge zu tragen, dass er den Vierbeiner unter Kontrolle hat. Abseits der Waldwege bedeutet dies, dass der Hund angeleint sein muss. Auf Waldwegen hingegen dürfen die Tiere auch ohne Leine laufen.

Wie berichtet, hatte das Veterinäramt des Rhein-Sieg-Kreises an Hundehalter appelliert, die Anleinpflicht im Wald zu beachten. Gerade jetzt, wo viele Wildtiere ihren Nachwuchs auf die Welt brächten und frei laufende Hunde eine potenzielle Gefahr darstellten. Dass diese Pflicht nur außerhalb der Wege gilt, ging aus der Kreismitteilung nicht hervor. Ein Leser hat darauf hingewiesen. Die Mitteilung des Veterinäramtes würde in dieser Form Aggressionen gegen Hundebesitzer nähren, die ihre Tiere unangeleint auf Waldwegen laufen lassen. Auch er sei in der Vergangenheit diesbezüglich auf unfreundliche Weise von anderen Waldbesuchern angesprochen worden.

„Wir hätten die Mitteilung in der Tat deutlicher verfassen können“, hieß es dazu vom Kreispresseamt auf Nachfrage. Keinesfalls wolle man aber bewusst falsche Tatsachen veröffentlichen. Im Landesforstgesetz heißt es dazu: „Wer den Wald betritt, hat sich so zu verhalten, dass die Lebensgemeinschaft Wald und die Bewirtschaftung des Waldes nicht gestört, der Wald nicht gefährdet, beschädigt oder verunreinigt sowie andere schutzwürdige Interessen der Waldbesitzer und die Erholung anderer nicht unzumutbar beeinträchtigt werden. Im Wald dürfen Hunde außerhalb von Wegen nur angeleint mitgeführt werden; dies gilt nicht für Jagdhunde im Rahmen jagdlicher Tätigkeiten sowie für Polizeihunde.“