Finissage des Star-Künstlers

Siegburg. Das Katholisch-Soziale Institut und das Stadtmuseum wollen ihre Kunst-Kooperation fortsetzen. Die erfolgreiche Schau endet am Sonntag mit einer Finissage.

Zufrieden sind das Katholisch-Soziale Institut (KSI) und das Stadtmuseum Siegburg mit der Doppelausstellung „Hirte“/„Michael Engel“ des Künstlers Markus Lüpertz, die am Sonntag, 4. März endet. Genaue Besucherzahlen liegen noch nicht vor. Aber Renate Gorecki vom KSI und Museumsleiterin Gundula Caspary sprechen übereinstimmend von einem großen Publikumsinteresse.

Der Maler, Bildhauer und Grafiker Lüpertz, ein Star der Gegenwartskunst in Deutschland, hatte beide Ausstellungen am 21. Januar eröffnet. Die Vernissagen in der Abtei und im Stadtmuseum waren mit jeweils 200 Besuchern voll besetzt. „Die Nachfrage war noch um einiges größer“, sagt Renate Gorecki. Während der Ausstellung meldeten sich zahlreiche Gruppen zu Führungen an. Zudem klopften zahlreiche Besucher unangekündigt an die Türen des Tagungshauses, um „Hirte“ zu sehen. „Wir haben spontan einiges möglich gemacht“, so die Kunst- und Kulturreferentin. Auch in Zukunft will das KSI zusammen mit dem Stadtmuseum bekannte Künstler nach Siegburg holen. Wer der nächste ist, wird im Herbst bekanntgegeben.

Über „eine ganz wunderbare Resonanz“ freut sich auch Gundula Caspary. Im Stadtmuseum ist der Großteil der Lüpertz-Arbeiten zu sehen. Zwar sind die charakteristischen Lüpertz-Skulpturen Teil der Schau, doch liegt der Schwerpunkt auf dem grafischen Werk. Auch bisher unveröffentlichte Serien stellt der Künstler in Siegburg aus. „Selbst für Lüpertz-Kenner gibt es noch Neues zu entdecken“, sagt Caspary. Die Ausstellung habe auch ein überregionales Publikum angesprochen. „Wir wollen die Kooperation mit dem KSI verstetigen“, so die Museumsleiterin.

Die Finissage steht am Sonntag unter dem Motto „Kunst und Schönheit“. Sophia Zimmermann und Martin Seidel diskutieren Lüpertz' Werk unter diesem Aspekt. Beginn ist um 11.30 Uhr im Stadtmuseum (Eintritt: acht Euro).