Luisenstraße in Siegburg

Siegburg. Bei einem Brand in einem Wohnhaus in der Siegburger Luisenstraße ist am Mittag eine Frau ums Leben gekommen. Wie es zu dem Feuer kam, ist derzeit noch unklar.

Von Matthias Kirch, Jens Kleinert, 20.02.2017

Am Montagmittag um 13.48 Uhr wurde die Feuerwehr in Siegburg wegen eines Brands in einem Mehrparteienwohnhaus in der Luisenstraße alarmiert. Bei Bekämpfung des Feuers fanden die Einsatzkräfte eine Frau tot in der Wohnung im zweiten Obergeschoss. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei der Frau um die 70-jährige Bewohnerin handelt. Für genauere Untersuchungen wurde die Tote in die Gerichtsmedizin gebracht und die Wohnung versiegelt.

Alle anderen Bewohner des Hauses konnten sich in Sicherheit bringen. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Für die Dauer des Einsatzes wurde die Luisenstraße auf Höhe der Augustastraße gesperrt.