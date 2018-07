Siegburg. Blaue und grüne Luftballons schmückten am Sonntag die Siegburger Holzgasse. Beim Fest des Siegburger Verkehrsvereins kommen Groß und Klein auf ihre Kosten.

Von Marie-Theres Demmer, 13.07.2018

Etwas abseits des Trubels auf dem Siegburger Marktplatz, wo der Keramikmarkt seine Pforten geöffnet hatte, veranstaltete der Verkehrsverein Siegburg am Sonntag das Holzgassenfest. Der Einzelhandel lud zum verkaufsoffenen Sonntag, und Verkaufsstände boten ihre Waren an. Um 12 Uhr eröffnete Siegburgs Bürgermeister Franz Huhn das Fest mit dem Anstich des Fasses, gefüllt mit Bier aus dem Siegburger Brauhaus.

"Wir haben in unserer Stadt ein differenziertes Angebot, das der Verkehrsverein auf seinem Holzgassenfest festlich präsentiert", sagte Huhn. Auf der Bühne gegenüber dem Restaurant "Tuscolo" bot die Newcomer-Band "Planschemalöör" kölschen "Surf-Pop", und die Siegburger Big Band "Knapp" gab ein Live-Konzert. Für die kleinen Gäste gab es unter anderem Kinderschminken und ein Kettenkarussell.

Ab September erweitert sich zudem das Angebot in der Holzgasse: Im Haus Nummer 17 eröffnet Fabian Böttner die Wein- und Craft- Beer-Bar "böttners". Damit tritt der Siegburger in die Fußstapfen seines Ur-Großvaters Josef Böttner, der vor rund sechzig Jahren einen Korb- und Spielwarenladen in denselben Räumlichkeiten führte. Beim Holzgassenfest schenkte das Team das eigene Craft-Beer "Colonia Ale" das erste Mal für die Gäste aus. "Wir präsentieren unser Bier das erste Mal in nicht familiären Kontext und sind gespannt auf die Rückmeldung des Publikums", sagte Stephan Koch, der für das Marketing zuständig ist.