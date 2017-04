Rat und Hilfe im Stadtteilladen in Menden

Sankt Augustin. Stillzeit, Babynahrung oder Kitaplätze sind Themen, mit denen junge Eltern konfrontiert werden. Den richtigen Ansprechpartner im Alltagsstress mit Baby zu finden, ist nicht immer leicht. Im Elterncafé in Sankt Augustin-Menden gibt es Rat und Hilfe.

Von Sofia Grillo, 26.04.2017

Eltern treffen sich seit mehr als einem Jahr regelmäßig im Elterncafé Kinderwagen im Stadtteilladen in Menden. Das Elterncafé ist ein städtisches Angebot. Jeden Montag können sich Eltern mit ihren bis zu ein Jahr alten Kindern dort treffen und austauschen. Immer mit dabei ist die Sozialpädagogin Mechthild Mylius, Koordinatorin der Frühen Hilfen Sankt Augustin. Gemeinsam mit einer Hebamme steht sie den Gästen im Elterncafé für jegliche Fragen zur Verfügung.

Auf einem weichen Teppich in der Küche des Stadtteilladens liegen Decken und Spielzeuge aus. Die Mütter setzen sich mit ihren Kindern um die Spielzeuge herum. Manche der Kleinen können schon laufen und toben ausgelassen im Raum herum. Die Mütter kommen von einem Gesprächsthema aufs andere. Mal geht es um das Haus, mal um die ersten Gehversuche des Kindes. Die Stimmung ist harmonisch. „Im Schnitt kommen acht bis zehn Elternteile mit ihren Kindern vorbei“, sagt Mylius. Einmal seien es sogar 15 Besucher gewesen.

Das Elterncafé habe seine treuen Stammgäste. Im Monat käme dann meist eine neue Mutter mit Kind dazu. Ab und zu sei auch ein Vater mit Kind dabei. „Das Schöne an unseren Treffen ist, dass die Mütter hier Freundschaften schließen und sich auch privat treffen und austauschen“, so Mylius. Im August 2015 wurde das Elterncafé als regelmäßige Begegnungsstätte für Eltern wieder ins Leben gerufen. Die Idee des Cafés gab es schon seit 2012. „Damals hatte sich gezeigt, dass es im Stadtteil Menden großen Bedarf dafür gab. Hier leben viele junge Familien, die gerne Angebote in ihrer Nähe wahrnehmen“, so die Koordinatorin.

Das Elterncafé von 2012 sei jedoch „eingeschlafen“, dann aber 2015 wieder eingeführt worden. Einmal im Monat beschäftigt sich das Elterncafé mit einem bestimmten Thema, etwa Erste Hilfe bei Kleinkindern oder giftige Pflanzen. Jessica Eyhatten besucht das Café mit ihrer kleinen Tochter seit einem Jahr. „Am Anfang drehten sich alle Gesprächsthemen ums Kind. Inzwischen kennen wir uns gut und unterhalten uns auch über private Themen.“ Die anderen Mütter in der Gruppe seien gute Freundinnen für sie geworden. Damit hat sich ihre Hoffnung erfüllt, mit der sie zum Elterncafé gekommen war: „Ich wollte Eltern kennenlernen, die Kinder im gleichen Alter haben. Dafür komme ich auch extra aus Siegburg hierher“, so die 33-jährige Eyhatten. Die anderen anwesenden Mütter pflichten ihr bei, dass sie vor allem Anschluss gesucht und auch gefunden haben. Die Hebamme Veronika Stumpff berät die Elterngruppe seit vergangenem Sommer. Sie beantwortet alle Fragen rund um die Versorgung des Babys. „Ich finde es besonders schön, dass die Eltern sich auch gegenseitig viel helfen. Für mich ist das Café eine schöne Ergänzung zu meiner Arbeit als Hebamme. Hier bekomme ich mit, wie Eltern in ihre Aufgaben hineinwachsen.“

Das Elterncafé Kinderwagen im Stadtteilladen, Johannesstraße 5a, in Menden geht jeden Montag in der Zeit von 9.30 bis 11 Uhr. Eltern mit Kindern bis zu einem Alter von einem Jahr können ohne Anmeldung und kostenfrei teilnehmen.