Awo-Tänzer bieten Workshop an

Sankt Augustin. Die Linedance-Gruppe der Awo in Sankt Augustin-Niederpleis ist auf der Suche nach neuen Mittänzern. Anfang Mai gibt es einen Einsteiger-Workshop für MäÄnner und Frauen ab 50.

Von Martina Welt, 26.04.2018

Hacke, Spitze, rück, rück, rück, drehen hinter und so weiter: Angesichts der vielen unterschiedlichen Schrittkombinationen sind die Beine eines Anfängers beim Linedance schneller verknotet, als man das denkt. Wenn man allerdings Barbara Molzberger, Monika Weber, Monika Scholz, Brigitte Neuhalfen, Gerlinde Pütz und Doris Wittig beobachtet, wie geschmeidig sie über das Parkett in der Schützenhalle tanzen, könnte man meinen, Linedance wäre ein Klacks.

Weit gefehlt: Die Kombinationen, die in ziemlich schneller Geschwindigkeit zu flotten Country-, Schlager- oder Pop-Rhythmen getanzt werden, sind viel komplizierter, als es dem Zuschauer erscheint.

Spaß an Bewegung steht im Vordergrund

Seit vier Jahren leitet Monika Weber die Linedance-Gruppe der Awo in der Schützenhalle. Fast alle der noch verbliebenen acht Damen sind schon von Beginn an dabei. „Ich habe von Barbara und Monika erfahren, dass sie Linedance machen und bin mal zum Schnuppern mitgegangen“, erinnert sich Doris Wittig an ihre Anfänge vor drei Jahren. Sie habe jedoch nicht lange hinten in der Ecke gesessen, denn schnell habe man sie aufgefordert: „Jacke ausziehen und mitmachen.“ Und siehe da, es hat Spaß gemacht. „Obwohl ich oft falsch tanze“, meint Wittig.

Das ist erlaubt bei den Damen, denn sie wollen, dass der Spaß an der gemeinsamen Bewegung im Vordergrund steht. Zu Geburtstagen in der Gruppe bringen die Damen eine Flasche Sekt mit, und der Tanztermin wird immer genutzt, um auch Neuigkeiten auszutauschen. „Wir haben alle mal einen schlechten Fuß“, meint Weber lachend. „Die ersten acht kann ich meistens gut“, so Wittig, die damit die ersten acht Schritte meint. 32 Schrittführungen haben die Tänze, die Weber mit ihren Damen einstudiert. „Es gibt auch Tänze mit 64 oder 72 Schrittfolgen, aber das ist schon sehr schwierig“, sagt Weber.

Für die Trainerin gehört der Linedance fest zum Leben. Auch zu ihr habe eine Bekannte gesagt: „Komm doch mal mit.“ Sie sei kleben geblieben. Sie habe elf Jahre lang beim Tanzsportkreis getanzt und dort Tanzsportabzeichen in Bronze, Silber und Gold mit der Gruppe ertanzt. Nachdem die Gruppe auseinandergegangen sei, habe sie nach anderen Möglichkeiten gesucht, ihren Linedance weiter zu praktizieren, und es war schließlich die Awo, unter deren Dach sie den Kursus anbot.

Was das besondere am Linedance ist: Man braucht keinen Partner. „Unser Partner ist die Gruppe“, sind sich die Damen einig, die alle die Country-Musik oder die alten Schlager lieben.

Die Tänzerinnen treffen sich auch privat

Mit 15 Frauen sind sie gestartet, jetzt sind nur noch acht mit dabei. Da muss frisches Blut her. Neben dem Tanzen treffen sich die Frauen auch mal zum Frühstücken und Kaffee trinken, zum Geburtstag gibt es den besagten Sekt, und auch eine Schifffahrt auf dem Rhein gehört zu den Aktivitäten der Gruppe. Aktuell ist die jüngste Tänzerin 60 Jahre alt, die älteste 76 Jahre. Gegen eine Verjüngung hätten die Damen nichts einzuwenden, allerdings kann es auch schwierig werden, wenn sich 20-Jährige in die Gruppe mischen. „Das hatte ich auch schon, und es kam zu Konflikten, weil die jungen Frauen die Schrittfolgen wesentlich schneller beherrschten als die älteren“, erinnert sich Weber. Ab 50 Jahre sind jedoch jeder Mann und jede Frau willkommen und zu einem Einsteiger-Workshop eingeladen, sein tänzerisches Geschick mit viel Spaß auszuprobieren.

Der Einsteiger-Workshop beginnt am Mittwoch, 2. Mai, und umfasst einen Kursus über zehn Wochen. Kostenpunkt: 23 Euro. Die Tänzerinnen treffen sich immer mittwochs von 15 bis 17 Uhr im Schützenhaus, Am Eichelkämpchen 3 in Niederpleis. Weitere Informationen gibt es bei Monika Weber unter 02241/33137.