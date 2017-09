Streit in Hochhaus eskaliert

Sankt Augustin. Am Montagabend eskalierte in einem Hochhaus im Wacholderweg in Sankt Augustin ein Streit zwischen zwei Männern. Einer der beiden wurde dabei durch mehrere Messerstiche in den Oberschenkel verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.09.2017

Am Montagabend kam es laut Polizeiangaben in einem Hochhaus am Wacholderweg in Sankt Augustin zu einem Streit zwischen zwei Männern. Ein 34-Jähriger verletzte einen 43-Jährigen durch mehrere Messerstriche in den Oberschenkel.

Der eingetroffene Rettungswagen, der den Verletzten vor Ort erstversorgte, alarmierte die Polizei. Der Verletzte gab an, dass er sich mit dem anderen Mann gestritten und ihn dieser daraufhin verletzt habe. Der mutmaßliche Täter sei, so der Geschädigte, zu diesem Zeitpunkt noch in der Wohnung gewesen.

Während der verletzte Mann in ein Troisdorfer Krankenhaus gebracht wurde, konnte die Polizei den Tatverdächtigen zunächst widerstandslos in der Wohnung festnehmen. Er wurde auf die Polizeiwache gebracht und gab an, sich nicht an die Messerstiche zu erinnern. Da der Mann vermutlich unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand, wurde dem Verdächtigen Blut abgenommen. Zudem wurde seine Kleidung zur Spurensicherung sichergestellt.

Danach wurde der 34-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.