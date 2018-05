Vom Stadtsportverband Sankt Augustin wurde auch die Kindergarde der Tanzgarde Meindorf, die von 2015 bis 2017 dreimal in Folge die Deutsche Meisterschaft holte.

SANKT AUGUSTIN. Mehr als 50 Sportler sind vom Kreissportbund in Sankt Augustin geehrt worden. Sie haben das Sportabzeichen in den vergangenen Jahren mindestens 25 Mal abgelegt.

Von Paul Kieras, 28.05.2018

Das Sportabzeichen abzulegen, ist nach wie vor bei jungen und alten Menschen beliebt. Denn es ist eine Bestätigung des eigenen Leistungsvermögens. Die Zahlen machen es deutlich: 8309 Menschen brachte die kleine ovale Medaille 2017 im Rhein-Sieg-Kreis in Bewegung. Das würdigt auch der Kreisportbund. Er ehrt jedes Jahr Sportler, die das Sportabzeichen mindestens 25 Mal abgelegt haben.

Seit dem vergangenen Jahr gibt es dafür laut Wolfgang Müller, Präsident des Kreissportbundes, eine eigene Veranstaltung. Zuvor wurden sie zu den Empfängen für die erfolgreichen Spitzen- und Breitensportler aus dem Kreis eingeladen, die bei Deutschen Meisterschaften, Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften einen der vorderen drei Plätze belegt haben. Dort hätten die Sportler, die das Sportabzeichen ablegten, aber immer etwas im Schatten gestanden.

Am Samstag kamen sie nun in der Prokur der Steyler Mission in Sankt Augustin zusammen, um ihre Urkunden entgegenzunehmen. Dabei gab es eine Neuerung: Erstmals zeichnete der Stadtsportverband (SSV) Sankt Augustin auf der gleichen Veranstaltung Sportler aus der Kommune aus.

Bei der Begrüßung lobte die stellvertretende Bürgermeisterin von Sankt Augustin, Claudia Feld-Wielpütz, dass Sport die zwischenmenschlichen Beziehungen stärke und das ehrenamtliche Engagement von Trainern und Betreuern dem Allgemeinwohl diene. Landrat Sebastian Schuster beschrieb in einem „sportwissenschaftlichen Vortrag“, wie Wolfgang Müller es mit einem Augenzwinkern nannte, die positive Wirkung von Sport auf Gesundheit und Befinden. Sport mache aktiv und klug, gute Laune und kille Stresshormone, so der Landrat. Die Ehrungen nahmen im Anschluss Wolfgang Müller, Heinz-Willi Schäfer, Vorsitzender des SSV Sankt Augustin, und Rainer Land, Leiter des Kultur- und Sportamtes des Rhein-Sieg-Kreises, vor.

Mehr als 50 Sportler, die zwischen 25 und 45 Mal das Sportabzeichen errungen haben, erhielten Urkunden und Medaillen. Mit Jürgen Gutmann wurde der älteste Sportler geehrt. Zum 40. Mal hat er seinen Fitnessnachweis erbracht – und das mit 93 Jahren. Neben den Einzelpersonen sind auch 2017 wieder Gemeinde- und Stadtsportverbände in den Wettkampf um den Erwerb der meisten Sportabzeichen getreten, bei dem das Verhältnis von abgelegten Sportabzeichen zur Anzahl der Mitglieder über die Sieger entscheidet. Den ersten Platz sicherte sich die Stadt Königswinter gefolgt, von Bad Honnef und Neunkirchen-Seelscheid.

Ehrungen Stadtsportverband Sankt Augustin Der Stadtsportverband Sankt Augustin ehrte folgende Sportler und Ehrenamtler: Tanzgarde Meindorf, Otto Deibler vom TV Hangelar, Dieter Kurt (Skatfreunde Sankt Augustin), Volleyballerinnen Hangelar, DLRG Jugendretter, Frauenfußballerinnen SV Menden, Hannah und Svenja Scholz (SSG Sankt Augustin), Spirit of Dance (SSG Sankt Augustin), Ursula Steinmetz mit einem Sportsonderpreis; Schachverein Turm Sankt Augustin und das Tanzpaar Belchnerowski vom Tanzkreis Sankt Augustin.