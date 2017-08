Wohnen für Senioren in Sankt Augustin

Sankt Augustin. Die Arbeiten an der Bonifatius Seniorenresidenz in Sankt Augustin sind fast abgeschlossen. Wohnungen für rund 130 Menschen auf dem ehemaligen Tacke-Areal.

Vereinzelte Vorhänge an den Fenstern, der eine oder andere Stuhl auf dem Balkon: Die ersten sieben Senioren sind bereits eingezogen in das neue Seniorenwohnheim auf dem ehemaligen Tacke-Areal in Sankt Augustin. Ganz fertig ist die Bonifatius Seniorenresidenz an der Bonner Straße aber noch nicht. Bis zur offiziellen Eröffnung wird es noch circa zwei Monate dauern. Davon geht Werner Brungs, Geschäftsführer der Bonifatius Seniorendienste aus Rheinbach, aus.

Laut Brungs sind sowohl die Altenpflegeeinrichtung für Lang- und Kurzzeitpflege als auch die barrierefreien Wohnungen und die Außenanlagen weitestgehend fertiggestellt. Es seien aber noch kleinere Restarbeiten im Foyer und der Cafeteria zu erledigen. „Des Weiteren ist das bauausführende Unternehmen noch mit der Mangelbeseitigung beschäftigt“, so Brungs. Denn die Fassade weise in Teilen noch Qualitätsmängel auf. Die sieben Senioren fühlten sich davon aber nicht allzu sehr gestört, sagt der Geschäftsführer. „Es handelt sich überwiegend um Eigennutzer, die eine Wohnung gekauft haben.“

80 neue Arbeitsplätze entstehen in Voll- und Teilzeit

Wie berichtet, bietet das Bonifatius Seniorenzentrum zwischen der Auffahrt zum Huma-Parkhaus und dem Lidl-Parkplatz künftig ein neues Zuhause für rund 130 Menschen. Im Erdgeschoss und in den ersten beiden Stockwerken liegen 80 Pflegeplätze in Einzelzimmern. Hinzu kommen 43 barrierefreie Wohnungen für das Servicewohnen. Circa 80 neue Arbeitsplätze entstehen dort in Voll- und Teilzeit. Die Bonifatius Seniorendienste betreiben bereits ähnliche Einrichtungen in Rheinbach, Swisttal, Köln-Widdersdorf, Unna und seit diesem Jahr auch in Windeck-Hurst.

Nachdem das ehemalige Möbelhaus Tacke 2013 abgerissen wurde, erfolgte im Juli 2015 der erste Spatenstich, knapp ein Jahr später wurde der Grundstein gelegt. Das Richtfest feierten die Bonifatius Seniorendienste und die Spechtgruppe Bremen (ehemals Residenzgruppe) schließlich im vergangenen September. Bauherr ist die Cura Sozialimmobilien GmbH, eine gemeinsame Projektgesellschaft der beiden Unternehmen. Sie investiert rund 16 Millionen Euro in den Neubau. Dabei werde das geplante Baubudget nur geringfügig überschritten, teilt Brungs mit.

Bis das Seniorenzentrum komplett belegt ist, wird es noch eine Weile dauern. Für die Vollbelegung von 80 Pflegeplätzen benötige man im Allgemeinen zwischen 15 und 18 Monate, so der Geschäftsführer. Für das Servicewohnen sei etwa ein Jahr eingeplant. Das Unternehmen gehe aufgrund der urbanen Lage und des Angebots aber davon aus, dass es in Sankt Augustin „deutlich schneller gehen wird“. Die Nachfrage nach den Pflegeplätzen und den Wohnungen sei insgesamt sehr hoch, sagt Werner Brungs. „Insofern bedauern wir es, dass die Mängelbeseitigung noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird.“ Derzeit gibt es laut dem Bonifatius-Geschäftsführer rund 30 ernsthafte Interessenten für den Pflegebereich, bei den Wohnungen sei derzeit in etwa die Hälfte der 43 angebotenen Einheiten reserviert.