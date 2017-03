Niederkassel. Nicole Schulze ist die neue Schulleiterin der Alfred-Delp-Realschule in Mondorf. Die Anfangsbuchstaben "A", "D" und "F" geben für sie das Schulmotto vor: Ankommen, durchstarten, reifen.

Von Martina Welt, 08.03.2017

Nach über eineinhalb Jahren gibt es wieder eine Schulleiterin an der Alfred-Delp-Realschule in Mondorf. Nicole Schulze (48) ist in das Rektorenzimmer umgezogen, nachdem sie am 24. Januar von der schulfachlichen Dezernentin der Bezirksregierung, Ute Wiehlpütz, zur Schulleiterin ernannt worden war. Bis dahin war die neue Leiterin zweite Konrektorin hinter der ersten Konrektorin Petra Rapp.

„Wir kennen uns schon lange, weil wir bereits an der Realschule in Sieglar zusammengearbeitet haben“, beschreibt Schulze ihr Verhältnis zu ihrer Stellvertreterin, die sich nicht um die Leitungsstelle beworben habe.

Schulze ist eine Sympathieträgerin, die sich eine Menge vorgenommen hat. Die Mutter zweier Kinder will sich das Motto der Schule ganz groß auf die Fahne schreiben. Die Anfangsbuchstaben von Alfred-Delp-Realschule sind auch die Anfangsbuchstaben all dessen, was die Kinder an der Mondorfer Realschule erleben, erlernen und fühlen sollen. Das A steht für ankommen, das D für durchstarten und das R für reifen. Deshalb gab es auch bereits einige erste Neuerungen. Schulze gründete einen Elternarbeitskreis. „Darin geht es sehr viel um Schulatmosphäre“, berichtet sie.

Die neuen Fünftklässler werden daher bereits vor den Sommerferien zu einem Sommerfest, das aktuell vom Arbeitskreis organisiert wird, eingeladen. Dann lernen sie neben der Schule auch ihre Klassenlehrer und ihre Schulpaten kennen. „Die Kinder können schon vor den Ferien hier ankommen, das hat etwas mit willkommen sein zu tun“, so Schulze. Durchstarten sollen dann alle Schüler, ganz gleich welches Lernniveau sie haben. „Die Kinder sind leistungsstark oder haben eine Hauptschulempfehlung oder aber Förderbedarf“, erklärt sie.

Schulze ist es besonders wichtig, dass alle Kinder entsprechend ihrer Fähigkeiten gefordert und gefördert werden. „Das geht nur, wenn der Umgang miteinander, aber auch mit den Gegenständen in der Schule respektvoll und wertschätzend ist.“ Drittes Standbein ihrer Schule ist das Reifen und hier liegt der Schwerpunkt auf der Berufswahlorientierung. Die beginnt ab Klasse 7 und wird von zwei Koordinatoren initiiert. Seit zwei Jahren ist Schulze Teil des Kollegiums in Mondorf. „Anders ist jetzt, dass die Verantwortung größer geworden ist. Ich bin die letzte Instanz bei allen Entscheidungen.“ Sie hat ein Netzwerk und ist froh, mit Petra Rapp eine kompetente Stellvertreterin an ihrer Seite zu haben. Was sich die neue Leiterin vor allem wünscht, sind Schulsozialarbeiter und mehr Stunden für Sonderpädagogen. „Wir machen viel soziale Arbeit, und das ist auch nötig, weil die Kinder das Bedürfnis haben, zu reden und aufgefangen zu werden.“ Verantwortlich ist sie für 40 Kollegen und rund 620 Schüler.

Beworben hat sich die gebürtige Wermelskirchenerin ausschließlich für die Alfred-Delp-Realschule. „Die Kollegen sind wertschätzend, das Leitungsteam funktioniert, und Sekretariat und Hausmeister sind super“, meint sie. Nur angesichts dieses Rundumpakets konnte sie sich vorstellen, die Leitung nach Catrin Albrecht, die jetzt Leiterin der neuen Gesamtschule ist, zu übernehmen. Wenn Nicole Schulze nicht in der Schule ist, reist sie gerne, liest historische Romane und ist ein Familienmensch. Auch Gedichte schreiben zählt zu den Hobbys der Lehrerin für Englisch, Französisch und praktische Philosophie. Sie unterrichtet noch zwölf Stunden, und auch das ist ihr sehr wichtig. „Nur so kann ich nachvollziehen, wie es den Kollegen ergeht und kenne die Schüler persönlich.“